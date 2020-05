რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე რეხვიაშვილის გათავისუფლებაზე წერს და „ოცნებას“ მიმართავს

ორგანიზაცია „რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე“ ეხმიანება აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან ჟურნალისტისა და ალტერნატიული პროფკავშირის თავმჯდომარის, მალხაზ რეხვიაშვილის გათავისუფლებას.

„გაათავისუფლეს თავისი კოლეგის წინააღმდეგ დისციპლინური სანქციების კრიტიკის გამო! „რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე“ გმობს მალხაზ რეხვიაშვილის უსაფუძვლო გათავისუფლებას აჭარის ტელევიზიიდან და მოუწოდებს მმართველ პარტიას, „ქართულ ოცნებას“, შეწყვიტოს პოლიტიკური ზეწოლა მაუწყებელზე“, – წერს „რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე“ ტვიტერზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში.

#Georgia: fired for having criticized disciplinary sanctions against his colleague! @RSF_inter denounces baseless dismissal of Malkhaz Rekhviashvili from @ajaratelevision and calls on the ruling party #GeorgianDream to stop political pressure on public TV. pic.twitter.com/r6vXqjhGXy

