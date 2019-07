რა მოხდა რუსთავი 2-ზე “პოსტსკრიპტუმის” პირდაპირ ეთერში [მოკლედ]

დღეს, 7 ივლისს, „რუსთავი 2“-ის გადაცემა „პოსკრიპტუმის“ წამყვანმა, გიორგი გაბუნიამ თავისი გადაცემა რუსულ ენაზე, რუსეთის პრეზიდენტის, ვლადიმერ პუტინის გინებით დაიწყო. ტელეწამყვანმა თავის მიმართვაში ასევე გინებით მოიხსენია რუსეთის პრეზიდენტის გარდაცვლილი მშობლებიც.

ჟურნალისტის ამ მონოლოგს საზოგადოების მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა.

გიორგი გაბუნიას გაემიჯნა არხის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია, რომელმაც ფეისბუქ ლაივში თქვა რომ ის “არ აპირებს პუტინის გინების გამო ბოდიშის მოხდას, თუმცა მიუღებელია ამგვარი ფორმით თვითგამოხატვა და ეს არ არის არხის დამოკიდებულება”.

პირდაპირ ეთერში ვლადიმერ პუტინის რუსულ ენაზე გინებას ტვიტერზე გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე.

“რაც რუსთავი 2-ზე დღეს ვიხილე ვიხილეთ არაფერია თუ არა პროვოკაციის ამაზრზენი აქტი და ქვეყნის დესტაბილიზაციის მსცდელობა. ის, რაც აბსოლუტურად დაუშვებელია” – წერს პრემიერ-მინისტრი.

Whatever we have observed today on Rustavi2 is nothing but disgusting act of provocation and an attempt to destabilize our country. Something that is totally unacceptable!

— Mamuka Bakhtadze (@BakhtadzeMamuka) July 7, 2019