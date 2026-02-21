განათლება,მთავარი,სიახლეები

უნივერსიტეტების საერთაშორისო ასოციაცია ილიაუნს მხარდაჭერას უცხადებს

21.02.2026 •
უნივერსიტეტების საერთაშორისო ასოციაცია ილიაუნს მხარდაჭერას უცხადებს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს უნივერსიტეტების საერთაშორისო ასოციაცია (IAU) უცხადებს მხარდაჭერას.

მხარდაჭერის წერილი, რომელსაც ხელს უნივერსიტეტების საერთაშორისო ასოციაციის გენერალური მდივანი აწერს, ილიაუნმა გამოაქვეყნა დღეს, 21 თებერვალს. წელის ადრესატი ილიაუნის რექტორი, ნინო დობორჯგინიძეა.

„ძვირფასო ნინო დობორჯგინიძე,

იმ განსაკუთრებული გამოწვევების გათვალისწინებით, რომელთა წინაშეც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი აღმოჩნდა საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემის მიმდინარე რეფორმის პირობებში, მსურს გამოვხატო უნივერსიტეტების საერთაშორისო ასოციაციის (International Association of Universities) მხარდაჭერა. ცოტა ხნის წინ გამოცხადებული ცვლილებები, მათ შორის მისაღები კვოტების მკვეთრი შემცირება და დასაშვები სასწავლო მიმართულებების შევიწროება საფრთხეს უქმნის უნივერსიტეტის ფართო აკადემიურ მისიას და მის შესაძლებლობას, მოამზადოს მომავალი თაობები.

ჩვენ ვიხილეთ, თუ როგორ გააერთიანა ამ გადაწყვეტილებებმა თქვენი პროფესორები, სტუდენტები და თანამშრომლები აკადემიური ავტონომიისა და ინსტიტუციური მთლიანობის დასაცავად. ეს არის ვითარება, რომელიც გამოცდის არა მხოლოდ თქვენი უნივერსიტეტის გამძლეობას, არამედ იმ საერთო ღირებულებებსაც – ღიაობას, კრიტიკულ აზროვნებას და აკადემიურ მრავალფეროვნებას – რომლებიც განსაზღვრავდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის განვითარებას და მის გავლენას როგორც საქართველოში, ისე საერთაშორისო დონეზე.

უნივერსიტეტების საერთაშორისო ასოციაციის გენერალური მდივნის რანგში მსურს, დავადასტურო, რომ IAU თქვენ გვერდით დგას. თქვენი ხელმძღვანელობა, აკადემიური საზოგადოება და სტუდენტები განასახიერებენ იმ პრინციპებს, რომლებიც უმაღლესი განათლების საზოგადოებრივი სიკეთის საფუძველს ქმნის, პრინციპს, რომლის დაცვასა და განვითარებასაც ჩვენი გლობალური ქსელის მეშვეობით ვემსახურებით.

გვსურს, იცოდეთ, რომ მზად ვართ მხარი დავუჭიროთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს საერთაშორისო თანამშრომლობით, დიალოგითა და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებით, ასევე თქვენი ხმის გაძლიერებით იმ ფორუმებში, სადაც განიხილება უმაღლესი განათლების პოლიტიკა, ავტონომია და აკადემიური თავისუფლება.

საერთაშორისო უმაღლესი განათლების საზოგადოება დიდი პატივისცემით ადევნებს თვალს, თუ როგორი ღირსებითა და მიზანდასახულობით უპირისპირდებით ამ ზეწოლას.

დიდი სოლიდარობითა და პატივისცემით, Hilligje van’t Land. გენერალური მდივანი, უნივერსიტეტების საერთაშორისო ასოციაცია (IAU)“.

უნივერსიტეტების საერთაშორისო ასოციაცია  1950 წელს, იუნესკოს ეგიდით დაარსებული ორგანიზაციაა. ასოციაცია შეიქმნა მსოფლიოს უნივერსიტეტებს შორის თანამშრომლობისა და თანამშრომლობის ხელშეწყობის მიზნით.

„ოცნების“ განათლების რეფორმით, ილიას უნივერსიტეტი პროგრამების დიდ ნაწილს და სტუდენტების 90%-ს დაკარგავს. 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
„დავიცვათ განათლება“ – ილიას უნივერსიტეტთან აქცია იგეგმება
„დავიცვათ განათლება“ – ილიას უნივერსიტეტთან აქცია იგეგმება
ნინო დობორჯგინიძე ილიას უნივერსიტეტის რექტორად მეორე ვადით აირჩიეს
ნინო დობორჯგინიძე ილიას უნივერსიტეტის რექტორად მეორე ვადით აირჩიეს
ილიაუნი: არ ვეთანხმებით და გავასაჩივრებთ ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებას
ილიაუნი: არ ვეთანხმებით და გავასაჩივრებთ ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებას
ილიაუნს ავტორიზაციის პრობლემებს უქმნიან – „ოცნება“ ცდილობს უნივერსიტეტი დაატეროროს“
ილიაუნს ავტორიზაციის პრობლემებს უქმნიან – „ოცნება“ ცდილობს უნივერსიტეტი დაატეროროს“

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 21 ივლისი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 10 მარტი

რუსეთმა 685 ათასი სამხედრო დაკარგა ომის დაწყებიდან დღემდე – უკრაინის გენშტაბი

უნივერსიტეტების საერთაშორისო ასოციაცია ილიაუნს მხარდაჭერას უცხადებს 21.02.2026
უნივერსიტეტების საერთაშორისო ასოციაცია ილიაუნს მხარდაჭერას უცხადებს
სულხან თამაზაშვილი ფარცხალაძესთან კავშირის და ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობის საქმეზე 21.02.2026
სულხან თამაზაშვილი ფარცხალაძესთან კავშირის და ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობის საქმეზე
„რისკები პასპორტების ხარისხთან დაკავშირებით არ არსებობს“ – სერვისების განვითარების სააგენტო 21.02.2026
„რისკები პასპორტების ხარისხთან დაკავშირებით არ არსებობს“ – სერვისების განვითარების სააგენტო
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 21 თებერვალი 21.02.2026
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 21 თებერვალი
„შავი ჯიპებით მიჰყავთ შვილები სკოლებში, არ იციან, რომ სიღარიბე არსებობს“ – ქუჩის გამოკითხვა ბათუმში 20.02.2026
„შავი ჯიპებით მიჰყავთ შვილები სკოლებში, არ იციან, რომ სიღარიბე არსებობს“ – ქუჩის გამოკითხვა ბათუმში
გერმანიის კანცლერი: ჩვენ უკრაინელების გვერდით ვართ – ყოველგვარი „მაგრამ“ და „თუ“-ს გარეშე 20.02.2026
გერმანიის კანცლერი: ჩვენ უკრაინელების გვერდით ვართ – ყოველგვარი „მაგრამ“ და „თუ“-ს გარეშე