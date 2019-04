როგორი იქნება „ბათუმობა“ 2019 – აფიშა

ბათუმის მერია სახალხო დღესასწაულის, „ბათუმობის“ აფიშას აქვეყნებს. „ბათუმობა“ წელს 28 აპრილს გაიმართება და აღდგომის დღესასწაულს ემთხვევა.

მერიის ცნობით, ღონისძიებები წელს ბათუმის ბულვარში 28 აპრილის 12-დან, 29 აპრილის 02:00 საათამდე გაიმართება.

ძველი ბულვარის ტერიტორიაზე წარმოდგენილი იქნება:

დამეგობრებული ქალაქების კუთხე

ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა-გაყიდვა

საბავშვო კუთხე

სპორტული ღონისძიებები

კინო ბათუმში – ფილმების ჩვენება და ფოტოგამოფენა

წიგნების კუთხე

ფრანების შოუ

თითების თეატრი

საზაფხულო თეატრის წინ, სცენაზე გაიმართება კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ: Asea Sool, Melomaniakk, Cherry Band, Four Seasons, Two x Two, Black Sea, ირაკლი ფაღავა, Free space, ბენდი „კონიაკი“, ნუგზარ ერგემლიძე, ავთო აბესლამიძე, მორის მელაძე, გიორგი ნაკაშიძე, გიორგი ფუტკარაძე, სულხან დევაძე, ნანუკა მიქაძე, სანდრო კურცხალიძე, იაგო დევაძე, Lasha Guruli, Benja, The Young Georgian Lolitaz.

19:00 საათი – მიუზიკლი Welcome To Georgia

21:00 საათი – გალაკონცერტი კოლონადებთან

გალაკონცერტში მონაწილეობენ: ევგენი მიქელაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი ნიკოლოზ რაჭველის ხელმძღვანელობით, ნანი ბრეგვაძე, ეკა მამალაძე, ლაშა ღლონტი, ლიზა ბაგრატიონი, ნატო მეტონიძე, ნინო ქათამაძე, ვაჟა ტუღუში, სტეფანე მღებრიშვილი, ზვიად ბოლქვაძე, სოფო ბათილაშვილი, ნოდიკო ტატიშვილი, თამუნა მიქელაძე, ირაკლი კახიძე, სულხან ჯაიანი, ოთარ ნაკაშიძე, ლუკა ზაქარიაძე, ნინა სუბლატი, თამარ ივერი, თემურ თათარაშვილი, მაია ჯაბუა, ნიკო ბერიძე, გიორგი ბერიძე, აჩიკო ბერიძე, აჩიკო გოგიტიძე, გიორგი ცაგარელი, გია ნიკოლაძე, სოფო ხალვაში, დათო ევგენიძე.

მერიის ცნობით, „ბათუმობაზე“ წარმოდგენილი იქნება ბათუმს დამეგობრებული ქალაქების მთავარი შენობის მაკეტი და ნაციონალური ტანსაცმლის ფოტოსტენდი. გარდა ამისა, გაიმართება ბაზრობა, სადაც ადგილობრივი მეწარმეები საკუთარი ნაწარმის გამოფენა-გაყიდვას გამართავენ.

„ბათუმობას“ წელს შპს „მარკა“ ჩაატარებს. სწორედ ამ კომპანიამ გაიმარჯვა ბათუმის კულტურის ცენტრის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში. ტენდერის შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 219 300 ლარი იყო, „მარკამ“ კი 190 895 ლარად შესთავაზა კულტურის ცენტრს „ბათუმობის“ ჩატარება.

„ბათუმობა“ ბოლო დრომდე სექტემბერში იმართებოდა, თუმცა ბათუმის საკრებულოს გადაწყვეტილებით ამიერიდან „ბათუმობა“ 28 აპრილს გაიმართება. თარიღი უკავშირდება ბათუმისათვის ქალაქის სტატუსის მინიჭებას. ბათუმს ქალაქის სტატუსი 1888 წლის 28 აპრილს მიენიჭა.

_______________

მთავარი ფოტო: „ბათუმელები“, გულნარა კაკაბაძე