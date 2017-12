2017 წლის 10 უახლესი ფილმი

2017 წელს ბევრი ახალი ფილმი გამოვიდა მსოფლიო კინოეკრანებზე. ამ ფილმების დიდი ნაწილის პრემიერა უკვე შედგა, ქვემოთ მოცემული ათი უახლესი ფილმიდან რამდენიმე საქართველოშიც აჩვენეს, ზოგი კი კინოთეატრებში დეკემბრის ბოლოსა და იანვრის დასაწყისში გამოვა.

1. The Disaste r Artist – აურზაურის შემოქმედი

რეჟისორ ჯეიმს ფრანკოს ბიოგრაფიული, კომედიური ჟანრის ამერიკული ფილმის პრემიერა 2017 წლის პირველ მარტს შედგა. ფილმი სულ რაღაც 20 დღის წინ, პირველ დეკემბერს გავიდა შეერთებული შტატების კინოეკრანებზე. სიუჟეტი ფილმ „ოთახის“ შექმნის ნამდვილ ამბავსა და რეჟისორ ტომი ვაისოს ცხოვრებაზეა.

ახალგაზრდა მსახიობი, გრეგ სესტერო მონაწილეობს ექსცენტრული რეჟისორის, ტომი ვაისოს ფილმ „ოთახის“ გადაღებებში. რეჟისორი და მსახიობი ვერ ხვდებიან რა ელით. მათთვის თავიდან წარმოუდგენელია, რომ ფილმს კინოეკრანებზე გამოსვლის შემდეგ ყველა დროისა და ქვეყნის ყველზე ცუდ ფილმად მიიჩნევენ.

ჯეიმს ფრანკოს ფილმმა უკვე მოასწრო და მიიპყრო კინოკრიტიკოსთა ყურადღება, სან-სებასტიანის ესპანურ კინოფესტივალზე ფილმმა მთავარი პრიზი დაიმსახურა.

მიხაელ ჰანეკეს 2017 წლის დრამა კანის 70-ე კინოფესტივალზე საკონკურსო ფილმების მთავარ სიაში შეიყვანეს.

ფილმის ძირითადი სიუჟეტი ევროპის მიგრაციულ კრიზისთან ერთად ვითარდება. ეს არის მდიდარი ფრანგული ოჯახის ამბავი, რომელიც ქალაქ კალეში ცხოვრობს, დევნილი მიგრანტების ბანაკიდან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით.

ფილმში მთავარ როლებს იზაბელ იუპერი, ტობი ჯონსი, მათიე კასოვიცი და ჟან ლუი ტრენტინიანი ასრულებენ.

ცნობილი ჩინელი რეჟისორის, აი ვეივეის ფილმი საავტორო დოკუმენტური ჟანრისაა და მიგრაციულ კრიზისზე მოგვითხრობს.

ფილმი ტერორიზმის საფრთხის ქვეშ მყოფი ქვეყნებიდან დევნილთა სოციალურ პრობლემებსა და ყოველდღიურობას გვიჩვენებს. მაგრამ დაძაბული თემის მიუხედავად, რეჟისორი აი ვეივეი ახერხებს სხვადასხვა ხალხის ერთმანეთისგან განმასხვავებელ კულტურულ მახასიათებლებზე გააკეთოს მნიშვნელოვანი აქცენტები.

ჩინელი რეჟისორი პოლიტიკური აქტივიზმითა და ადამიანთა გაერთიანების ჰუმანური იდეებითა ცნობილი.

4.The Man Who Invented Christmas – ადამიანი, რომელმაც შობა გამოიგონა

ფილმი ჩარლზ დიკენსის ყველასთვის საყვარელი ზღაპრის „საშობაო სიმღერის“ და მისი გმირების შექმნის ისტორიაზეა. დიკენსის როლს ფილმში დენ სტივენსი ასრულებს, რომელიც კრედიტორებისგან შეწუხებული მწერალია. ახალგაზრდა დიკენსს გამომცემლობა უარს ეუბნება ახალი ტექსტის გამოქვეყნებაზე, მაგრამ მას ისე სჯერა ჯადოსნური ზღაპრის წარმატების, რომ ფულს აგროვებს და რედაქტორის უარის მიუხედავად თვითონ ახერხებს „საშობაო ზღაპრის“ გამოცემას.

5.The Shape of Water – წყლის ფორმა

ფილმში მოქმედება 1962 წელს ხდება, ცივი ომის დროს საბჭოთა კავშირისა და აშშ-ს დაპირისპირების ფონზე. ელაიზა ბალტიმორის საიდუმლო სამხედრო ლაბორატორიის დამლაგებელია. შეუმჩნეველი ქალია მოსაწყენი და ერთფეროვანი ცხოვრებით. ელაიზა ბავშვობაში გადატანილი ტრავმის გამო დამუნჯდა. საიდუმლო ლაბორატორიაში შესასწავლად მოაქვთ გაურკვეველი, ახალი „ობიექტი“. ელაიზა და მისი კოლეგა ზელდა იგებენ, რომ ეს „ობიექტი“ ამფიბია-ჰუმანოიდია. ელაიზა ხშირად აკვირდება უცნაურ არსებას და მათ შორის ნელ-ნელა მყარდება კავშირი. ქალი იგებს, რომ ჰუმანოიდს, რომელსაც უკვე შეეჩვია, მალე მოკლავენ. ელაიზა ჰუმანოიდის გადასარჩენ საიდუმლო ოპერაციაში ებმება.

„წყლის ფორმა“ რეჟისორ გილერმო დე ტოროს ფენტეზის ჟანრის ამერიკული მელოდრამაა. სცენარი ტორო და ვანესა ტეილორებს ეკუთვნით. პრემიერა 2017 წლის 31 აგვისტოს შედგა ვენეციის კინოფესტივალზე. ამერიკის კინოეკრანებზე ფილმი 8 დეკემბრს გამოვიდა.

6.All the Money in the World – მთელი მსოფლიოს ფული