რუსეთის ქალაქ რიაზანში დრონებმა Wildberries-ის ცენტრზე მიიტანეს შეტევა

29 ივლისს რუსეთის ქალაქ რიაზანზე დრონებით თავდასხმა განხორციელდა. სამიზნე Wildberries-ის ლოჯისტიკური ცენტრი იყო.
რიაზანის ოლქის გუბერნატორმა პაველ მალკოვმა განაცხადა, რომ ქალაქში ერთ-ერთი საწარმოს ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა დრონების თავდასხმის მოგერიების შემდეგ. მან მოსახლეობას ურჩია შენობებში დარჩნენ და ფანჯრების გაღებისგან თავი შეიკავონ. მისივე თქმით, 6 ადამიანია გადაყვანილი საავადმყოფოში.
განცხადება გაავრცელა Wildberries-მაც. ორგანიზაცია იუწყება, რომ „რიაზანში კომპანიის ლოჯისტიკური ობიექტი ევაკუირებულია“.
ამავე დროს ტელეგრამზე ვრცელდება ხანძრის ამსახველი ფოტო და ვიდეომასალა.
ბოლო კვირებიაWildberries-ის საწყობები რუსეთში უკრაინული დრონების მთავარი სამიზნეა.