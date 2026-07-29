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რუსეთის ქალაქ რიაზანში დრონებმა Wildberries-ის ცენტრზე მიიტანეს შეტევა

29.07.2026
რუსეთის ქალაქ რიაზანში დრონებმა Wildberries-ის ცენტრზე მიიტანეს შეტევა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

29 ივლისს რუსეთის ქალაქ რიაზანზე დრონებით თავდასხმა განხორციელდა. სამიზნე Wildberries-ის ლოჯისტიკური ცენტრი იყო.

რიაზანის ოლქის გუბერნატორმა პაველ მალკოვმა განაცხადა, რომ ქალაქში ერთ-ერთი საწარმოს ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა დრონების თავდასხმის მოგერიების შემდეგ. მან მოსახლეობას ურჩია შენობებში დარჩნენ და ფანჯრების გაღებისგან თავი შეიკავონ. მისივე თქმით, 6 ადამიანია გადაყვანილი საავადმყოფოში.

განცხადება გაავრცელა Wildberries-მაც. ორგანიზაცია იუწყება, რომ „რიაზანში კომპანიის ლოჯისტიკური ობიექტი ევაკუირებულია“.

ამავე დროს ტელეგრამზე ვრცელდება ხანძრის ამსახველი ფოტო და ვიდეომასალა.

ბოლო კვირებიაWildberries-ის საწყობები რუსეთში უკრაინული დრონების მთავარი სამიზნეა.

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