18 ივლისიდან ბათუმში პუშკინის ქუჩაზე მოძრაობა ორმხრივი იქნება

ბათუმის ავტოტრანსპორტის ცნობით, ბათუმში, 2026 წლის 18 ივლისიდან ალექსანდრე პუშკინის ქუჩაზე ორმხრივი მოძრაობა აღდგება.
„ავტოტრანსპორტის“ ცნობით, პუშკინის ქუჩაზე ორმხრივი მოძრაობის აღდგენის მიზნით ქუჩაზე დამონტაჟდა ახალი და მოიხსნა ძველი საგზაო ნიშნები; განახლდა საგზაო მონიშვნები (მიმმართველი ისრები, გზაგამყოფი ზოლები და სხვა) და, ასევე, შუქნიშნები გადაეწყო ახალი, ორმხრივი მოძრაობის რეჟიმზე.
„გთხოვთ, გადაადგილებისას ყურადღება მიაქციოთ განახლებულ საგზაო ნიშნებს, საგზაო მონიშვნებს, შუქნიშნების სიგნალებს და დაიცვათ საგზაო მოძრაობის წესები“ – აფრთხილებს „ბათუმის ავტოტრანსპორტი“ მოქალაქეებს.
პუშკინის ქუჩაზე, პარმენ ლორიას ქუჩიდან ვაჟა-ფშაველას ქუჩამდე მონაკვეთში, ავტომანქანების ორმხრივი მოძრაობის აღდგენაზე გადაწყვეტილება ბათუმის საკრებულომ 2026 წლის 30 ივნისს მიიღო.
ბათუმში რამდენიმე ქუჩაზე, მათ შორის პუშკინის ქუჩაზე, მოძრაობის წესები, მერიის წინადადებით და საკრებულოს გადაწყვეტილებით, 2020 წლის 15 დეკემბრიდან შეიცვალა.