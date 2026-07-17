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18 ივლისიდან ბათუმში პუშკინის ქუჩაზე მოძრაობა ორმხრივი იქნება

17.07.2026
18 ივლისიდან ბათუმში პუშკინის ქუჩაზე მოძრაობა ორმხრივი იქნება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმის ავტოტრანსპორტის ცნობით, ბათუმში, 2026 წლის 18 ივლისიდან ალექსანდრე პუშკინის ქუჩაზე ორმხრივი მოძრაობა აღდგება.

„ავტოტრანსპორტის“ ცნობით, პუშკინის ქუჩაზე ორმხრივი მოძრაობის აღდგენის მიზნით ქუჩაზე დამონტაჟდა ახალი და მოიხსნა ძველი საგზაო ნიშნები; განახლდა საგზაო მონიშვნები (მიმმართველი ისრები, გზაგამყოფი ზოლები და სხვა) და, ასევე,  შუქნიშნები გადაეწყო ახალი, ორმხრივი მოძრაობის რეჟიმზე.

„გთხოვთ, გადაადგილებისას ყურადღება მიაქციოთ განახლებულ საგზაო ნიშნებს, საგზაო მონიშვნებს, შუქნიშნების სიგნალებს და დაიცვათ საგზაო მოძრაობის წესები“ – აფრთხილებს „ბათუმის ავტოტრანსპორტი“ მოქალაქეებს.

პუშკინის ქუჩაზე, პარმენ ლორიას ქუჩიდან ვაჟა-ფშაველას ქუჩამდე მონაკვეთში, ავტომანქანების ორმხრივი მოძრაობის აღდგენაზე გადაწყვეტილება ბათუმის საკრებულომ 2026 წლის 30 ივნისს მიიღო.

ბათუმში რამდენიმე ქუჩაზე, მათ შორის პუშკინის ქუჩაზე, მოძრაობის წესები, მერიის წინადადებით და საკრებულოს გადაწყვეტილებით, 2020 წლის 15 დეკემბრიდან შეიცვალა.

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