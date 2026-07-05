მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

უკრაინამ ოკუპირებულ ყირიმში აეროდრომს და ხიდებს დაარტყა

05.07.2026
უკრაინამ ოკუპირებულ ყირიმში აეროდრომს და ხიდებს დაარტყა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინის გენერალური შტაბის ცნობით, 5 ივლისის ღამეს უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ყირიმში გვარდეისკოეს აეროდრომს დაარტყა.

გენშტაბის ინფორმაციით, ეს ყირიმში რუსეთის ერთ-ერთი მთავარი სამხედრო აეროდრომია, რომელიც გამოიყენება ოპერატიულ-ტაქტიკური და საზღვაო ავიაციის თვითმფრინავების განსათავსებლად, საბრძოლო გაფრენების მხარდასაჭერად, ლოჯისტიკისა და თვითმფრინავების მოვლა-პატრონობისთვის.

გარდა ამისა, ასევე გენშტაბის ცნობით, უკრაინამ შეტევა მიიტანა დონეცკის ოლქში მდებარე საავტომობილო ხიდებზე და დონეცკის, ლუგანსკის და ხერსონის ოლქებში – საბრძოლო მასალის საწყობებზე.

უკრაინის შეიარაღებული ძალების უპილოტო სისტემების ძალების უფროსმა, რობერტ ბროვდიმ  ასევე დაადასტურა ყირიმში ელექტროსადგურებზე უკრაინის სამხედრო დარტყმების შესახებ ინფორმაცია.

მისი თქმით, ბოლო ორი დღის განმავლობაში ანექსირებულ ნახევარკუნძულზე 16 ელექტროქსელი დაზიანდა უკრაინის დრონების შეტევის შედეგად.

ამავე დროს, გენშტაბის ინფორმაციით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში, ფრონტის ხაზზე სამასამდე შეტაკება დაფიქსირდა, შეტევების უმეტესობა გულიაიპოლეს მიმართულებით მოხდა.

ბოლო კვირების განმავლობაში ოკუპირებული ყირიმი საწვავის სერიოზულ კრიზისს განიცდის. ბენზინგასამართ სადგურებთან რიგები დადგა, ყირიმში დაიწყეს საწვავის ლიმიტირებულად გაყიდვა, საწვავის დეფიციტი აისახა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობაზეც – მედიის ცნობით გაჩერდა დაახლოებით 400 ავტობუსი. კრიზისი აისახა საკვებ პროდუქტზეც და ტურისტულ სეზონზე.

ფოტო: უკრაინის თავდაცვის ძალები 

ამავე თემაზე: 

„ყირიმი კუნძულად გადაიქცევა. რუსებისთვის ჯოჯოხეთი იწყება“ – უკრაინის თავდაცვის მინისტრი

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
რუსეთში ბელარუსიდან ბენზინის იმპორტი ისტორიულ მაქსიმუმამდე გაიზარდა
რუსეთში ბელარუსიდან ბენზინის იმპორტი ისტორიულ მაქსიმუმამდე გაიზარდა
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 5 ივლისი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 5 ივლისი
ზელენსკი ოდესაში სამხედრო-საზღვაო ძალების აკადემიის დაარსებას აანონსებს
ზელენსკი ოდესაში სამხედრო-საზღვაო ძალების აკადემიის დაარსებას აანონსებს
უკრაინულმა დრონებმა სანქტ-პეტერბურგს შეუტიეს
უკრაინულმა დრონებმა სანქტ-პეტერბურგს შეუტიეს

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 6 თებერვალი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 11 აპრილი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 3 აგვისტო

უკრაინამ ოკუპირებულ ყირიმში აეროდრომს და ხიდებს დაარტყა 05.07.2026
უკრაინამ ოკუპირებულ ყირიმში აეროდრომს და ხიდებს დაარტყა
რუსეთში ბელარუსიდან ბენზინის იმპორტი ისტორიულ მაქსიმუმამდე გაიზარდა 05.07.2026
რუსეთში ბელარუსიდან ბენზინის იმპორტი ისტორიულ მაქსიმუმამდე გაიზარდა
თელ-ავივიდან ბათუმსა და თბილისში ავიარეისები კვირაში ორჯერ შესრულდება 05.07.2026
თელ-ავივიდან ბათუმსა და თბილისში ავიარეისები კვირაში ორჯერ შესრულდება
ბათუმის აეროპორტში 4 პირი დააკავეს ნარკოტიკების საქმეზე – მათ 20 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ 05.07.2026
ბათუმის აეროპორტში 4 პირი დააკავეს ნარკოტიკების საქმეზე – მათ 20 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში ორშაბათიდან 05.07.2026
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში ორშაბათიდან
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 5 ივლისი 05.07.2026
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 5 ივლისი