უკრაინამ ოკუპირებულ ყირიმში აეროდრომს და ხიდებს დაარტყა

უკრაინის გენერალური შტაბის ცნობით, 5 ივლისის ღამეს უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ყირიმში გვარდეისკოეს აეროდრომს დაარტყა.
გენშტაბის ინფორმაციით, ეს ყირიმში რუსეთის ერთ-ერთი მთავარი სამხედრო აეროდრომია, რომელიც გამოიყენება ოპერატიულ-ტაქტიკური და საზღვაო ავიაციის თვითმფრინავების განსათავსებლად, საბრძოლო გაფრენების მხარდასაჭერად, ლოჯისტიკისა და თვითმფრინავების მოვლა-პატრონობისთვის.
გარდა ამისა, ასევე გენშტაბის ცნობით, უკრაინამ შეტევა მიიტანა დონეცკის ოლქში მდებარე საავტომობილო ხიდებზე და დონეცკის, ლუგანსკის და ხერსონის ოლქებში – საბრძოლო მასალის საწყობებზე.
უკრაინის შეიარაღებული ძალების უპილოტო სისტემების ძალების უფროსმა, რობერტ ბროვდიმ ასევე დაადასტურა ყირიმში ელექტროსადგურებზე უკრაინის სამხედრო დარტყმების შესახებ ინფორმაცია.
მისი თქმით, ბოლო ორი დღის განმავლობაში ანექსირებულ ნახევარკუნძულზე 16 ელექტროქსელი დაზიანდა უკრაინის დრონების შეტევის შედეგად.
ამავე დროს, გენშტაბის ინფორმაციით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში, ფრონტის ხაზზე სამასამდე შეტაკება დაფიქსირდა, შეტევების უმეტესობა გულიაიპოლეს მიმართულებით მოხდა.
ფოტო: უკრაინის თავდაცვის ძალები
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