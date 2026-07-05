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რუსეთში ბელარუსიდან ბენზინის იმპორტი ისტორიულ მაქსიმუმამდე გაიზარდა

05.07.2026
რუსეთში ბელარუსიდან ბენზინის იმპორტი ისტორიულ მაქსიმუმამდე გაიზარდა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსული მედიის ცნობით, 2026 წლის ივნისში რუსეთმა ბელარუსიდან ბენზინის იმპორტი ისტორიულ მაქსიმუმამდე გაზარდა.

„ვედომოსტი“ ფასების ინდექსის ცენტრის (PIC) მონაცემებზე დაყრდნობით წერს, რომ 1-დან 25 ივნისის ჩათვლით ბელარუსიდან რუსეთში 141 000 ტონა საწვავი იმპორტირება მოხდა, რაც მთელი მაისის განმავლობაში მიწოდებულ მოცულობაზე 2.4-ჯერ მეტია. 2025 წლის ივნისში ბელარუსიდან ბენზინის იმპორტი მხოლოდ 1000 ტონას შეადგენდა.

PIC-ის მონაცემებით, ბელარუსმა ცენტრალური აზიის ქვეყნებისთვის განკუთვნილი საწვავი რუსეთში გადაამისამართა.

თუმცა ეს სრულად ვერ დაფარავს ბენზინის დეფიციტს რუსეთში.

ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე უკრაინული დრონების თავდასხმების შედეგად გამოწვეული საწვავის კრიზისის ფონზე, რუსეთი იძულებულია სხვა ქვეყნებიდან მეტი საწვავი შეიძინოს. რუსულ მედიაში წერენ, რომ ქვეყანამ ინდოეთიდან ბენზინის იმპორტი დაიწყო და ასევე მოლაპარაკებებს აწარმოებს  ყაზახეთთან.

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