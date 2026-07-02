რესტორნებში პლასტმასის ბოთლებით სასმელის მიწოდების აკრძალვა გადაიდო

2026 წლის პირველი ივლისიდან საქართველოში საზოგადოებრივი კვების ობიექტების მიერ მომხმარებლისთვის პლასტმასის ბოთლებით სასმელის მიწოდება უნდა აკრძალულიყო, თუმცა, „ოცნების“ მთავრობამ თარიღი გადაავადა.
„სურსათთან შეხებისთვის განკუთვნილი, პლასტმასისგან დამზადებული გარკვეული პროდუქციის წარმოების, იმპორტისა და ბაზარზე განთავსების აკრძალვის შესახებ“ 2026 წლის 12 მარტის დადგენილებაში 2026 წლის პირველ ივლისს შევიდა ცვლილება, რომლის მიხედვითაც, შესაბამისი პუნქტი შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა:
„2031 წლის 1 თებერვლიდან აიკრძალოს საზოგადოებრივი კვების ობიექტების მიერ მომხმარებლისთვის ამ დადგენილების დანართით განსაზღვრული სასმელების მიწოდება პლასტმასის ბოთლებით.“
ამ დანართის მიხედვით კი, აკრძალვა ეხება შემდეგ სასმელებს:
აკრძალვა არ ვრცელდება 3 ლიტრისა და მეტი მოცულობის სასმელ წყალსა და 20 ლიტრისა და მეტი მოცულობის სხვა სასმელებზე, რომლებიც ზემოთ აღნიშნულ ჩამონათვალშია.
ამავე დადგენილებით, 2027 წლის 1-ლი თებერვლიდან უნდა აკრძალულიყო „პლასტმასის ბოთლებში ჩამოსხმული, ამ დადგენილების დანართით განსაზღვრული სასმლის წარმოება (გარდა ექსპორტის მიზნით), იმპორტი და ბაზარზე განთავსებაც“.
თუმცა, მიმდინარე წლის აპრილში ეს თარიღიც გადაავადეს და აკრძალვა, ამ შემთხვევაშიც, 2031 წლის 1-ლი თებერვლიდან შევა ძალაში.
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