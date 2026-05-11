იაპონელ მოგზაურს ქობულეთში ველოსიპედი მოჰპარეს

11.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ქობულეთში იაპონელ მოგზაურს მოჰპარეს ველოსიპედი, რომლითაც იგი სხვადასხვა ქვეყანაში მოგზაურობდა.

„მოხდა ის, რის ყველაზე მეტად მეშინოდა – ველოსიპედი მომპარეს,“ – ამბობს ფეისბუქგვერდზე 11 მაისს გავრცელებულ ვიდეოში იაპონელი მოგზაური ნაოია მაობუჩი, – „დილით რომ გავიღვიძე, ველოსიპედი, რომელიც კარვის გვერდით მეგულებოდა, აღარ დამხვდა.

საბედნიეროდ, ძვირფასი ნივთები [პასპორტი, ფული და ა.შ.] წინა დღეს გაცნობილი ადამიანის სახლში მქონდა დატოვებული, ამიტომაც მხოლოდ ველოსიპედი და გარკვეული ტანსაცმელი დავკარგე.

ეს ველოსიპედი ჩემთვის ძალიან, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. სიცოცხლის შემდეგ ყველაზე ძვირფასი ნივთი სწორედ ეს ველოსიპედია,“ – ამბობს ნაოია მაობუჩი.

„ბათუმელები“ დაუკავშირდა შსს-ს პრესცენტრს. პასუხის მიღების შემთხვევაში მასალა განახლდება.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
