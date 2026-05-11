იაპონელ მოგზაურს ქობულეთში ველოსიპედი მოჰპარეს

ქობულეთში იაპონელ მოგზაურს მოჰპარეს ველოსიპედი, რომლითაც იგი სხვადასხვა ქვეყანაში მოგზაურობდა.
„მოხდა ის, რის ყველაზე მეტად მეშინოდა – ველოსიპედი მომპარეს,“ – ამბობს ფეისბუქგვერდზე 11 მაისს გავრცელებულ ვიდეოში იაპონელი მოგზაური ნაოია მაობუჩი, – „დილით რომ გავიღვიძე, ველოსიპედი, რომელიც კარვის გვერდით მეგულებოდა, აღარ დამხვდა.
საბედნიეროდ, ძვირფასი ნივთები [პასპორტი, ფული და ა.შ.] წინა დღეს გაცნობილი ადამიანის სახლში მქონდა დატოვებული, ამიტომაც მხოლოდ ველოსიპედი და გარკვეული ტანსაცმელი დავკარგე.
ეს ველოსიპედი ჩემთვის ძალიან, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. სიცოცხლის შემდეგ ყველაზე ძვირფასი ნივთი სწორედ ეს ველოსიპედია,“ – ამბობს ნაოია მაობუჩი.
„ბათუმელები“ დაუკავშირდა შსს-ს პრესცენტრს. პასუხის მიღების შემთხვევაში მასალა განახლდება.