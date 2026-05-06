ბათუმში 8 მაისს მარში გაიმართება – „თავისუფლება სინდისის პატიმრებს!“

8 მაისს ბათუმში, 19:00 საათზე, მოქალაქეები მარშს აანონსებენ – „სინდისის პატიმრების თავისუფლებისთვის!“
მარში დაიწყება ბათუმის ცენტრალური პარკის კოლონადებიდან. მსვლელობაში მონაწილეობას მიიღებენ სინდისის პატიმრების დედებიც.
„ქართული სახელმწიფოსთვის კრიტიკულ პერიოდში თითოეული ჩვენგანის სამოქალაქო პოზიციის მკაფიოდ დაფიქსირებას და სინდისის პატიმრების მხარდასაჭერად საზოგადოებრივ კონსოლიდირებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება.
გავაგონოთ ხმა რეჟიმის მიერ დატყვევებულ ჩვენს თანამებრძოლებს, საქართველოს ქალაქებში ვერავინ ჩაახშობს ხალხის შეძახილს – თავისუფლება სინდისის პატიმრებს!
2024 წლის 28 ნოემბერს საქართველოს ევროკავშირში 2028 წლამდე გაწევრიანების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ ,,ქართული ოცნების“ მიერ გაკეთებულ განცხადებას ფართომასშტაბიანი დემონსტრაციები მოჰყვა.
საზოგადოებრივი პროტესტის ერთ-ერთ ძირითად ეპიცენტრად კი ბათუმი იქცა, სადაც საქართველოს პროევროპული კურსის მხარდასაჭერად აქციები უწყვეტ რეჟიმში გრძელდება.
სამოქალაქო წინააღმდეგობის და ჩვენი ბრძოლის მთავარ განსახიერებას სინდისის პატიმრები წარმოადგენენ, რომლების ღირსების, პრინციპულობის და გაუტეხელობის სიმბოლოდ იქცნენ.
8 მაისს ბათუმში გამართულ მარშზე კიდევ ერთხელ გამოვხატოთ მხარდაჭერა რეჟიმის პატიმრების მიმართ და მოვითხოვოთ მათი გათავისუფლება“ – ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც მარშის ორგანიზატორებმა გაავრცელეს.