სურსათი თებერვალში წლიურად 9.5 %-ით გაძვირდა – საქსტატის ახალი მონაცემები

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2026 წლის თებერვალში, წლიურად, სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ფასი 9.5 %-ით გაიზარდა.
ჯგუფში – „სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები“ ფასები გაიზარდა 9.5 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაზე 3.2 პროცენტული პუნქტით აისახა.
„ფასები მომატებულია ქვეჯგუფებზე: თევზეული [23.1 %], პური და პურპროდუქტები [13.8 %], ხილი და ყურძენი [13.3 %], ბოსტნეული და ბაღჩეული [10.2 %], ხორცი და ხორცის პროდუქტები [9.6 %], შაქარი, ჯემი და სხვა ტკბილეული 9.4 %], ზეთი და ცხიმი [7.1 %), ყავა, ჩაი და კაკაო [5.9 %], მინერალური და წყაროს წყალი, უალკოჰოლო სასმელები და ნატურალური წვენები [5.3 %], რძე, ყველი და კვერცხი [5.3 %]“ – წერს საქსტატი.
ამავე მონაცემების მიხედვით, სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ფასი მცირედით – 0.3 %-ით გაიაფდა 2026 წლის თებერვალში 2026 წლის იანვართან შედარებით.
ინფლაციის დონე 2026 წლის თებერვლის მდგომარეობით ჯამურად არის 4.6%-ია.
სტატისტიკის სამსახურის თებერვლის მონაცემებით, რომელიც დღეს, 4 მარტს გამოქვეყნდა, ჯანმრთელობის დაცვა 5.9 %-ით გაძვირდა. ფასები მომატებულია ქვეჯგუფებზე: სამედიცინო პროდუქცია, აპარატურა და მოწყობილობა [8.1 %] ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურება [5.6 %], საავადმყოფოების მომსახურება [1.7 %].
ამავე დროს, გასულ თვესთან, 2026 წლის იანვართან შედარებით, თებერვალში, საქსტატის ცნობით:
ტრანსპორტის ჯგუფში ფასები გაიზარდა 1.5 პროცენტით, რაც თვის ინფლაციაზე 0.18 პროცენტული პუნქტით აისახა. ფასები გაიზარდა სატრანსპორტო მომსახურებასა (5.5 პროცენტი) და პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე (1.2 პროცენტი);
სხვადასხვა საქონელი და მომსახურება: ჯგუფში ფასები გაიზარდა 2.9 პროცენტით, რაც 0.15 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიან ინდექსზე. ფასები, ძირითადად, მომატებულია ქვეჯგუფებზე: პირადი ნივთები, სხვა კატეგორიებში ჩაურთველი (17.9 პროცენტი) და პირადი ჰიგიენა (0.8 პროცენტი);
სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები: ჯგუფში ფასები შემცირდა 0.3 პროცენტით, რაც თვის ინფლაციაზე -0.13 პროცენტული პუნქტით აისახა. ფასები შემცირებულია ქვეჯგუფებზე: რძე, ყველი და კვერცხი (-3.5 პროცენტი), შაქარი, ჯემი და სხვა ტკბილეული (-3.2 პროცენტი), ყავა, ჩაი და კაკაო (-2.7 პროცენტი), ზეთი და ცხიმი (-0.9 პროცენტი), პური და პურპროდუქტები (-0.5 პროცენტი).
ამასთან, ფასები გაიზარდა ქვეჯგუფებზე: ბოსტნეული და ბაღჩეული (4.6 პროცენტი), მინერალური და წყაროს წყალი, უალკოჰოლო სასმელები და ნატურალური წვენები (3.1 პროცენტი), თევზეული (1.9 პროცენტი), ხილი და ყურძენი (1.6 პროცენტი), ხორცი და ხორცის პროდუქტები (0.6 პროცენტი).