ბათუმში გაავდრდება – უახლოესი დღეების ამინდის პროგნოზი

25.02.2026 •
ბათუმში გაავდრდება – უახლოესი დღეების ამინდის პროგნოზი



გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 25 თებერვლის 21 საათიდან 26 თებერვლის 21 საათამდე ბათუმსა და მთლიანად აჭარაში მოსალოდნელია ღრულიანი ამინდი, წვიმა, მაღალმთაში თოვა, ზოგან ძლიერი.

იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში, რომელიც ზოგან გაძლიერება 17-22 მეტრ წამამდე.

ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლში:

  • დღისით: 7 – 12 გრადუსი სითბო
  • ღამით: 2 – 7 გრადუსი სითბო

მთიან მუნიციპალიტეტებში:

  • დღისით: 5 – 10 გრადუსი სითბო
  • ღამით: 0 – 5 გრადუსი სითბო

მაღალმთიან ზონაში:

  • დღისით: 0 – 5 გრადუსი სითბო
  • ღამით: 0- 5 გრადუსი ყინვა

ზღვის ღელვა 4-5 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა +9 გრადუსია.

სინოპტიკოსების ცნობით, 27-28 თებერვალს მოსალოდნელია წვიმა, მთაში თოვა, დროგამოშვებით ზოგან ძლიერი, მაღალმთაში ნისლი, ქარბუქი.

 

 



