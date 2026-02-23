მთავარი,სიახლეები

ბათუმში, საწარმოში კაცს თავში მინა დაეცა და დაიღუპა

23.02.2026 •
ბათუმში, საწარმოში კაცს თავში მინა დაეცა და დაიღუპა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმში, ერთ-ერთ საწარმოში შუახნის კაცი დაიღუპა. წინასწარი ინფორმაციით, მას სამუშაოს შესრულების დროს თავში მინა დაეცა და ადგილზე გარდაიცვალა.

შემთხვევა წუხელ, ღამის საათებში მოხდა.

დაცული იყო თუ არა საწარმოში უსაფრთხოების ნორმები? –  უსაფრთხოების ინსპექციის პრესცენტრში გვითხრეს, რომ საწარმოში ღამის საათებში გავიდნენ ინსპექტორები. ობიექტზე სამუშაოები შეჩერებულია. მიმდინარეობს მოკვლევა.

შსს-ს ინფორმაციით, გამოძიება დაიწყო სსკ-ის 240-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, რაც გულისხმობს სამშენებლო სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ბათუმში ქალმა ტუალეტში იმშობიარა – ახალშობილს ყელზე ნაფლეთი ჭრილობა აქვს
ბათუმში ქალმა ტუალეტში იმშობიარა – ახალშობილს ყელზე ნაფლეთი ჭრილობა აქვს
შსს 4,5 მილიონი ლარის სატრანსპორტო საშუალებებს ყიდულობს – დეტალები გასაიდუმლოებულია
შსს 4,5 მილიონი ლარის სატრანსპორტო საშუალებებს ყიდულობს – დეტალები გასაიდუმლოებულია
დააკავეს პირი, რომლის საწარმოც ფალსიფიცირებულ თევზის კონსერვს აწვდიდა შსს-ს და თავდაცვას
დააკავეს პირი, რომლის საწარმოც ფალსიფიცირებულ თევზის კონსერვს აწვდიდა შსს-ს და თავდაცვას
ავტობუსის მძღოლის ცემის ფაქტზე ბათუმში ერთი კაცი დააკავეს
ავტობუსის მძღოლის ცემის ფაქტზე ბათუმში ერთი კაცი დააკავეს

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 3 ნოემბერი

ISW: რუსეთის მიზანი უცვლელია – კვლავ სურს უკრაინის სრული კაპიტულაცია 

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 29 ოქტომბერი

ბათუმში 4 ათასზე მეტ აბონენტს გაზი არ მიეწოდება 23.02.2026
ბათუმში 4 ათასზე მეტ აბონენტს გაზი არ მიეწოდება
ბათუმში, საწარმოში კაცს თავში მინა დაეცა და დაიღუპა 23.02.2026
ბათუმში, საწარმოში კაცს თავში მინა დაეცა და დაიღუპა
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 23 თებერვალი 23.02.2026
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 23 თებერვალი
ბათუმში ქალმა ტუალეტში იმშობიარა – ახალშობილს ყელზე ნაფლეთი ჭრილობა აქვს 22.02.2026
ბათუმში ქალმა ტუალეტში იმშობიარა – ახალშობილს ყელზე ნაფლეთი ჭრილობა აქვს
რა კავშირშია სულხან თამაზაშვილი ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობის საქმესთან 22.02.2026
რა კავშირშია სულხან თამაზაშვილი ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობის საქმესთან
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში ორშაბათიდან 22.02.2026
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში ორშაბათიდან