„მორწმუნე” მთავრობა იმედია ლოცვას არ აგვიკრძალავს, გელოდებით რუსთაველზე“- დოროთე ყურაშვილი

არქიმანდრიტი დოროთე ყურაშვილი, „ქართული ოცნების“ მიერ მიღებულ მორიგ რეპრესიულ კანონებს დღეს, 11 დეკემბერს, სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა.
„დღეს, 20:00 საათიდან გელოდებით რუსთაველის ამბიონზე. ჩატარდება წმინდა გიორგის პარაკლისი.
„მორწმუნე” მთავრობა იმედია ლოცვას არ აგვიკრძალავს. თუ ხალხის სურვილი იქნება შეგვიძლია რუსთაველზე დავნიშნოთ ყოველდღიური პარაკლისები,“- წერს არქიმანდრიტი დოროთე ყურაშვილი ფეისბუქზე.
სასულიერო პირი, პროევროპული საპროტესტო აქციების მონაწილეა და სავარაუდოდ, ის ასე ეხმიანება „ქართული ოცნების“ მიერ მიღებულ კიდევ ერთ რეპრესიულ კანონს, რომელიც საპროტესტო აქციის გამართვას უკვე ტროტუარზეც კრძალავს.
„ქართული ოცნების“ პარლამენტმა შეკრება-მანიფესტაციების შემზღუდავი საკანონმდებლო ცვლილებები 10 დეკემბერს დაამტკიცა.
საკანონმდებლო ცვლილებებით, „ხალხის სავალ ადგილას“ შეკრების ან მანიფესტაციის გამართვამდე 5 დღით ადრე სავალდებულო ხდება შსს-ს გაფრთხილება.
თუ შსს გადაწყვეტს, უფლებამოსილება ექნება, რომ აქციის მონაწილეებს ალტერნატიული დრო და ადგილი შესთავაზოს.
კანონპროექტით გათვალისწინებული ნორმების დარღვევის შემთხვევაში, პირველივე ჯერზე ადმინისტრაციული პატიმრობაა გათვალისწინებული, გარდა გამონაკლისი შემთხვევებისა.