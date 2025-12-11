მთავარი,სიახლეები

„მორწმუნე” მთავრობა იმედია ლოცვას არ აგვიკრძალავს, გელოდებით რუსთაველზე“- დოროთე ყურაშვილი

11.12.2025 •
„მორწმუნე” მთავრობა იმედია ლოცვას არ აგვიკრძალავს, გელოდებით რუსთაველზე“- დოროთე ყურაშვილი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

არქიმანდრიტი დოროთე ყურაშვილი, „ქართული ოცნების“ მიერ მიღებულ მორიგ რეპრესიულ კანონებს დღეს, 11 დეკემბერს, სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა.

„დღეს, 20:00 საათიდან გელოდებით რუსთაველის ამბიონზე. ჩატარდება წმინდა გიორგის პარაკლისი. 

„მორწმუნე” მთავრობა იმედია ლოცვას არ აგვიკრძალავს. თუ ხალხის სურვილი იქნება შეგვიძლია რუსთაველზე დავნიშნოთ ყოველდღიური პარაკლისები,“- წერს არქიმანდრიტი დოროთე ყურაშვილი ფეისბუქზე.

სასულიერო პირი, პროევროპული საპროტესტო აქციების მონაწილეა და სავარაუდოდ, ის ასე ეხმიანება „ქართული ოცნების“ მიერ მიღებულ კიდევ ერთ რეპრესიულ კანონს, რომელიც საპროტესტო აქციის გამართვას უკვე ტროტუარზეც კრძალავს.

„ქართული ოცნების“ პარლამენტმა შეკრება-მანიფესტაციების შემზღუდავი საკანონმდებლო ცვლილებები 10 დეკემბერს დაამტკიცა.

საკანონმდებლო ცვლილებებით, „ხალხის სავალ ადგილას“ შეკრების ან მანიფესტაციის გამართვამდე 5 დღით ადრე სავალდებულო ხდება შსს-ს გაფრთხილება.

თუ შსს გადაწყვეტს, უფლებამოსილება ექნება, რომ აქციის მონაწილეებს ალტერნატიული დრო და ადგილი შესთავაზოს.

კანონპროექტით გათვალისწინებული ნორმების დარღვევის შემთხვევაში, პირველივე ჯერზე ადმინისტრაციული პატიმრობაა გათვალისწინებული, გარდა გამონაკლისი შემთხვევებისა.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
რატომ არ თქვა სუს-მა გამოძიებაში, რას ურევდნენ წყლის ჭავლში 28 ნოემბრიდან 4 დეკემბრამდე
რატომ არ თქვა სუს-მა გამოძიებაში, რას ურევდნენ წყლის ჭავლში 28 ნოემბრიდან 4 დეკემბრამდე
ამ კვირის ბოლოს ტროტუარზე პროტესტისთვის შესაძლოა დაგაპატიმრონ – ინტერვიუ „ოცნების“ კანონპროექტზე
ამ კვირის ბოლოს ტროტუარზე პროტესტისთვის შესაძლოა დაგაპატიმრონ – ინტერვიუ „ოცნების“ კანონპროექტზე
ზურაბ ჭავჭანიძე მშრალ შიმშილობას წყვეტს – რას წერს ბათუმელი მედროშე ციხიდან
ზურაბ ჭავჭანიძე მშრალ შიმშილობას წყვეტს – რას წერს ბათუმელი მედროშე ციხიდან
„რეჟიმი გვწამლავს“ – საპროტესტო სტენსილი ბათუმის ქუჩებში
„რეჟიმი გვწამლავს“ – საპროტესტო სტენსილი ბათუმის ქუჩებში

რუსეთის თავდასხმა კიევზე – დაიღუპა მინიმუმ 8 ადამიანი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 5 ნოემბერი

რუსეთმა ომში სულ 400 ათასზე მეტი სამხედრო დაკარგა – უკრაინის გენშტაბი

„განზრახვა მკაფიოდ იკითხება“ – ინტერვიუ გალის ახალ ტერმინალზე, რომელზეც თბილისი დუმს 11.12.2025
„განზრახვა მკაფიოდ იკითხება“ – ინტერვიუ გალის ახალ ტერმინალზე, რომელზეც თბილისი დუმს
„თუ ოცნება განაგრძობს ევროიზოლაციის პოლიტიკას, სომხეთი ჩაანაცვლებს საქართველოს“ – ინტერვიუ 11.12.2025
„თუ ოცნება განაგრძობს ევროიზოლაციის პოლიტიკას, სომხეთი ჩაანაცვლებს საქართველოს“ – ინტერვიუ
მიწის უფასოდ რეგისტრაცია აღარ გაგრძელდება – რა ცვლილებები შედის კანონში 11.12.2025
მიწის უფასოდ რეგისტრაცია აღარ გაგრძელდება – რა ცვლილებები შედის კანონში
„მორწმუნე” მთავრობა იმედია ლოცვას არ აგვიკრძალავს, გელოდებით რუსთაველზე“- დოროთე ყურაშვილი 11.12.2025
„მორწმუნე” მთავრობა იმედია ლოცვას არ აგვიკრძალავს, გელოდებით რუსთაველზე“- დოროთე ყურაშვილი
„პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი არ ნიშნავს გაჩუმებას, როცა არღვევენ კონსტიტუციას” – ინტერვიუ 11.12.2025
„პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი არ ნიშნავს გაჩუმებას, როცა არღვევენ კონსტიტუციას” – ინტერვიუ
შუახევის პოლიციის უფროსმა მოქალაქეებს ხე-ტყე გამოსძალა, ის დააკავეს – შსს 11.12.2025
შუახევის პოლიციის უფროსმა მოქალაქეებს ხე-ტყე გამოსძალა, ის დააკავეს – შსს