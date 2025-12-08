„ქარველი მეგობრები თავიდან გვასწავლით, როგორ ვიბრძოლოთ თავისუფლებისთვის“ – EU-ს დეპუტატი

„ჩართული ვიყავი, უმრავლესობა რომ დაგვერწმუნებინა პრემია მზიასთვის [მზია ამაღლობელი] მიგვეცა. ეს არის ჯილდო მისი პირადი სიმამაცისთვის, ასევე პრემია ქართველი ხალხისთვის, მათთვის, ვისაც სჯერა ევროპული მომავლის.
მიუხედავად რეპრესიებისა, საფრთხეებისა, ამ დრომდე ქართველების 80 %-ს სჯერა, ისევ სურს, იყოს ევროპული პროექტის ნაწილი. ეს არის ნიშანი, სიმბოლო ბევრი მამაცი ადამიანის,“ – განაცხადა „ევროსკოპის“ ეთერში ევროპარლამენტის წევრმა, სერგეი ლაგოდისნკიმ. მას შეკითხვა მზია ამაღლობელის სახაროვის პრემიით დაჯილდოების შესახებ დაუსვეს.
ჟურნალისტს, გამოცემების – „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ თანადამფუძნებელსა და დირექტორს, მზია ამაღლობელს ევროკავშირის უმაღლესი ჯილდო – სახაროვის პრემია 2025 წლის 22 ოქტომბერს გადასცეს.
„რაც მოხდა რუსეთში, ბელარუსში, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საქართველოში არ მოხდება და ეს მოქმედი ხელისუფლება ქვეყანას ავტორიტარიზმისკენ არ წაიყვანს ისე, როგორც სხვა ქვეყნებმა ქნეს. ჩვენ უკვე ვხედავთ გმირებს ქართველებს შორის და ეს პრემია მათთვისაა,“ – აღნიშნა სერგეი ლაგოდინსკიმ.
ევროპარლამენტარმა ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ საქართველოს ოფიციალური დელეგაცია წელს არ მონაწილეობდა ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეაში.
სერგეი ლაგოდისკის თქმით, ერევანში ესაუბრა ადამიანებს საქართველოდან. „ისინი უშიშრად საუბრობენ. ევროპაში ადამიანებს უკვე დაავიწყდათ, რა ფასი აქვს თავისუფლებას. ჩვენო ქართველო მეგობრებო, თავიდან გვასწავლით, როგორ უნდა აღმოვაჩინოთ თავისუფლების ფასი, ვიბრძოლოთ და ვიდგეთ თავისუფლებისთვის,“ – განაცხადა სერგეი ლაგოდისკიმ.
