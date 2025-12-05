ზუგდიდელ მედროშეს ბანერის გამო ასამართლებენ – პროცესი დღეს, 5 დეკემბერს გაიმართება

ზუგდიდელ მედროშეს, შალვა ესართიას დღეს, 5 დეკემბერს გაასამართლებენ. პროცესი 3 საათზე დაიწყება ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში.
ზუგდიდელ მედროშეს ბანერის გამო ედავებიან, რომელზეც ეწერა: „მილიცია, იდი ნა*უი“. პოლიციელებს ოქმში ჩაუწერიათ, რომ ეს პოლიციის შეურაცხყოფაა. გარდა ამისა, მედროშე 23 ოქტომბრის აქციაზე მოტოციკლისტის ჩაფხუტით იყოო.
„რატომ არის შეურაცხმყოფელი? მე ბანერზე მეწერა მილიცია და არა პოლიცია. ამ ბანერით დავდივარ აქციაზე დიდი ხანია. ახლა მოიფიქრეს, რომ ოქმი უნდა შეედგინათ. დამიბარეს პოლიციის სამმართველოში და ოქმი გადმომცეს.
ოქმში ისიც წერია, რომ სახეს ვიფარავდი ჩაფხუტით. თუ სახეს ვიფარავდი, როგორ დაადგინეს, რომ მე ვიყავი?“ – ამბობს „ბათუმელებთან“ შალვა ესართია.
შალვა ესართია შსს ასკ-ის ორი მუხლის დარღვევას ედავება: 173-ე მუხლის მე-3 ნაწილი [პოლიციელის შეურაცხყოფა ] და 174-ე მუხლით მე-10 ნაწილით [შეკრების და მანიფესტაციის წესის დარღვევა]. ეს მუხლები ითვალისწინებს, როგორც ჯარიმას 3500-დან 6 000 ლარამდე, ისე პატიმრობას 60 დღემდე ვადით.
ზუგდიდელი მედროშის საქმეს მოსამართლე ნინო ჭაბუკიანი განიხილავს.
შალვა ესართია დააკავეს 2025 წლის იანვარშიც – მედროშეს პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნის დაუმორჩილებლობას ედავებოდნენ. შალვა ესართია მაშინ წინასწარი დაკავების იზოლატორში დატოვეს ორი ღამით, შემდეგ კი მოსამართლემ 3 ათასი ლარით დააჯარიმა.