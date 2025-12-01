მთავარი,სიახლეები

ჩინეთის მოქალაქეები რუსეთში უვიზოდ ივლიან – პუტინის განკარგულება

01.12.2025 •
ჩინეთის მოქალაქეები რუსეთში უვიზოდ ივლიან – პუტინის განკარგულება
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა განკარგულებას ჩინეთის მოქალაქეებისთვის რუსეთში უვიზო მიმოსვლის შესახებ.

ჩინეთის მოქალაქეებს რუსეთში უვიზოდ 30 დღემდე შეეძლებათ დარჩენა.

დოკუმენტი დღეს, 1 დეკემბერს გამოქვეყნდა. უვიზო რეჟიმი 2026 წლის 14 სექტემბრამდე იმოქმედებს.

დოკუმენტის თანახმად, უვიზო რეჟიმი ეხება ჩინეთის მოქალაქეებს, რომლებიც რუსეთში სტუმრად ან საქმიანი ვიზიტით, ტურისტებად ან სამეცნიერო, კულტურულ, სოციალურ-პოლიტიკურ, ეკონომიკურ ან სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად მიდიან.

ვიზა საჭირო იქნება ჩინეთის მოქალაქეების იმ კატეგორიებისთვის, რომლებიც რუსეთში სწავლის, მუშაობის ან ჟურნალისტად მუშაობის მიზნით ჩასვლას აპირებენ.

რაც შეეხება რუსის მოქალაქეებს, მათ ჩინეთში მოგზაურობისთვის ვიზა უკვე რამდენიმე თვეა არ სჭირდებათ.

ფოტო: ევროპის პრესფოტო სააგენტო/EPA

 

