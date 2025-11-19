მთავარი,სიახლეები

ტრეფიკინგში ბრალდებულს 7 წელი მიუსაჯეს

19.11.2025 •
ტრეფიკინგში ბრალდებულს 7 წელი მიუსაჯეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თბილისის საქალაქო სასამართლომ ტრეფიკინგის ფაქტზე ბრალდებული დამნაშავედ ცნო.

„სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მუქარით, ძალადობით და შანტაჟით გადაიბირა დაზარალებული და სექსუალურ ექსპლუატაციას უწევდა.

აიძულებდა მას სექსუალური მომსახურება გაეწია სხვა პირებისთვის, ხოლო გამომუშავებული თანხა მისთვის სხვადასხვა საბანკო ანგარიშზე ჩაერიცხა. დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში კი დაზარალებულს შეურაცხყოფას აყენებდა და ფიზიკური ანგარიშსწორებით ემუქრებოდა“ – ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს.

დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 143 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით (ადამიანით ვაჭრობა) წარედგინა.

სასამართლომ ბრალდებული დამნაშავედ ცნო წარდგენილ ბრალდებაში და სასჯელის სახედ და ზომად 7 წლით და 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა.

______

ფოტო არქივიდან

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
დააკავეს კაცი, რომელმაც 12 წლის გერის ოთახში ფარული ვიდეო ჩამწერი დაამონტაჟა – პროკურატურა
დააკავეს კაცი, რომელმაც 12 წლის გერის ოთახში ფარული ვიდეო ჩამწერი დაამონტაჟა – პროკურატურა
გიორგი გახარიას წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო – პროკურატურა
გიორგი გახარიას წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო – პროკურატურა
პროკურატურამ დაარღვია კანონი, დასავლეთს მიანიჭა მტრული ქვეყნების სტატუსი – კომენტარი
პროკურატურამ დაარღვია კანონი, დასავლეთს მიანიჭა მტრული ქვეყნების სტატუსი – კომენტარი
„ოცნება ამით ევროკავშირს ეუბნება: მე მყავს მძევლები, უარესად ვიმოქმედებ“ – ინტერვიუ
„ოცნება ამით ევროკავშირს ეუბნება: მე მყავს მძევლები, უარესად ვიმოქმედებ“ – ინტერვიუ

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 28 ივლისი

უკრაინულმა ძალებმა რუსეთში, კრასნოდარის ოლქის პორტში ბორანი გაანადგურეს

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 29 იანვარი

აჭარის მთავრობა 3 ახალ ჯიპს იყიდის, გამოყოფილია 271 ათასი ლარი 19.11.2025
აჭარის მთავრობა 3 ახალ ჯიპს იყიდის, გამოყოფილია 271 ათასი ლარი
დააკავეს 4 პირი 661 163 ლარის მითვისებისთვის 19.11.2025
დააკავეს 4 პირი 661 163 ლარის მითვისებისთვის
ბათუმის მერიასთან გზა გადაკეტეს – „ვითხოვთ მერთან შეხვედრას“ 19.11.2025
ბათუმის მერიასთან გზა გადაკეტეს – „ვითხოვთ მერთან შეხვედრას“
ტრეფიკინგში ბრალდებულს 7 წელი მიუსაჯეს 19.11.2025
ტრეფიკინგში ბრალდებულს 7 წელი მიუსაჯეს
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 19 ნოემბერი 19.11.2025
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 19 ნოემბერი
„არჩევანი ოფიციალურადაც წაგვართვეს“- ნინო ხარატიშვილი 18.11.2025
„არჩევანი ოფიციალურადაც წაგვართვეს“- ნინო ხარატიშვილი