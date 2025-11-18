მთავარი,სიახლეები

18.11.2025
დააკავეს კაცი, რომელმაც 12 წლის გერის ოთახში ფარული ვიდეო ჩამწერი დაამონტაჟა – პროკურატურა
პროკურატურის ცნობით,  არასრულწლოვანის პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონო მოპოვების, შენახვის და გავრცელების ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს.

„გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მამაკაცმა, მასთან ერთად მცხოვრები 12 წლის არასრულწლოვანი გერის საძინებელ ოთახში ფარული ვიდეო ჩამწერი მოწყობილობის დამონტაჟების გზით, უკანონოდ მოიპოვა, შეინახა და გაავრცელა მისი პირადი ცხოვრების საიდუმლოს შემცველი მასალა“ – წერს პროკურატურა.

უწყების ინფორმაციით, გამოძიების ფარგლებში გამოიკითხნენ დაზარალებული და სხვა მოწმეები; ამოიღეს ელექტრონული მოწყობილობები, სადაც აღმოჩნდა დანაშაულში მამხილებელი მტკიცებულებები, რის შემდეგაც, სასამართლოს განჩინების საფუძველზე, ბრალდებული დააკავეს.

დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 157 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით (პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონო მოპოვება, შენახვა და გავრცელება) წარედგინება, რაც 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

გიორგი გახარიას წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო – პროკურატურა
პროკურატურამ დაარღვია კანონი, დასავლეთს მიანიჭა მტრული ქვეყნების სტატუსი – კომენტარი
„ოცნება ამით ევროკავშირს ეუბნება: მე მყავს მძევლები, უარესად ვიმოქმედებ" – ინტერვიუ
„ოცნებამ" მზია ამაღლობელის საქმის პროკურორები დააწინაურა
18.11.2025
18.11.2025
18.11.2025
18.11.2025
18.11.2025
18.11.2025
