„მზია დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს“ – საერთაშორისო პრესის ინსტიტუტი

18.11.2025 •
„მზია დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს“ – საერთაშორისო პრესის ინსტიტუტი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საერთაშორისო პრესის ინსტიტუტი [IPI ]დღეს, 18 ნოემბერს, ეხმიანება მზია ამაღლობელის სააპელაციო სასამართლოში მიმდინარე საქმეს.

„IPI ყურადღებით ადევნებს თვალყურს IPI-ის მსოფლიო პრესის თავისუფლების გმირისა და 2025 წლის სახაროვის პრემიის ლაურეატის, მზია ამაღლობელის დღევანდელ მოსმენას სააპელაციო სასამართლოში, სადაც დაცვის მხარე დასკვნით სიტყვას წარმოადგენს და მოსამართლეთა კოლეგია განაჩენს გამოსცემს.

ჩვენი პოზიცია ურყევი რჩება: მზიას წინააღმდეგ ბრალდებები გადაჭარბებული და პოლიტიკურად მოტივირებულია. ბათუმის საქალაქო სასამართლოს განაჩენი უნდა გაუქმდეს და მზია დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს“ – ნათქვამია განცხადებაში.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
