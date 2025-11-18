„მზია დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს“ – საერთაშორისო პრესის ინსტიტუტი

საერთაშორისო პრესის ინსტიტუტი [IPI ]დღეს, 18 ნოემბერს, ეხმიანება მზია ამაღლობელის სააპელაციო სასამართლოში მიმდინარე საქმეს.
„IPI ყურადღებით ადევნებს თვალყურს IPI-ის მსოფლიო პრესის თავისუფლების გმირისა და 2025 წლის სახაროვის პრემიის ლაურეატის, მზია ამაღლობელის დღევანდელ მოსმენას სააპელაციო სასამართლოში, სადაც დაცვის მხარე დასკვნით სიტყვას წარმოადგენს და მოსამართლეთა კოლეგია განაჩენს გამოსცემს.
ჩვენი პოზიცია ურყევი რჩება: მზიას წინააღმდეგ ბრალდებები გადაჭარბებული და პოლიტიკურად მოტივირებულია. ბათუმის საქალაქო სასამართლოს განაჩენი უნდა გაუქმდეს და მზია დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს“ – ნათქვამია განცხადებაში.
