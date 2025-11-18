მზია ამაღლობელის საქმე – განახლებადი ინფორმაცია ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოდან

დღეს, 18 ნოემბერს, მზია ამაღლობელის საქმეზე, სავარაუდოდ, განაჩენი გამოცხადდება ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში.
„ბათუმელები“ გთავაზობთ პირდაპირ, განახლებად რეპორტაჟს მზია ამაღლობელის სასამართლო პროცესიდან.
საქმეს განიხილავენ ნიკოლოზ მარგველაშვილი (მომხსენებელი მოსამართლე), მარინა სირაძე და ნანა ჯოხაძე. პროკურორები – თორნიკე გოგეშვილი და შოთა ჩხაიძე ითხოვენ ბათუმის საქალაქო სასამართლოში გამოტანილი განაჩენის გამკაცრებას და მზია ამაღლობელისათვის პატიმრობის შეფარდებას არა 2 წლით, არამედ 4-დან 7 წლამდე ვადით. დაცვის მხარე მოითხოვს მზია ამაღლობელის უდანაშაულოდ ცნობას და მის გათავისუფლებას. დღევანდელ სხდომაზე სწორედ ადვოკატები იტყვიან დასკვნით სიტყვას.
მას შემდეგ, რაც „ოცნების“ მთავრობამ სასამართლოებში ფოტო/ვიდეო გადაღება აკრძალა, სასამართლო პროცესების ოპერატიულად გაშუქების ერთადერთ გზად ჟურნალისტების მიერ პროცესზე გაკეთებული ჩანაწერები გახდა.
სასამართლო სხდომის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე პენიტენციური სამსახურის ავტომობილით მზია ამაღლობელი რუსთავის ქალთა კოლონიიდან გადმოიყვანეს.
სასამართლო სხდომის დაწყებამდე ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოსთან აქცია მიმდინარეობს. ნახეთ პირდაპირი ჩართვის ჩანაწერი.
13:10 სთ – უკვე დარბაზში ვართ. სხდომა ტარდება ისევ იგივე, შედარებით პატარა დარბაზში. დამსწრეები ითხოვენ, კიდევ რამდენიმე ადამიანი შემოუშვან, რადგან ფიზიკურად მათი შემოსვლა და სხდომაზე დასწრება შესაძლებელია. თუმცა, მანდატურები ამბობენ, რომ განსაზღვრულზე მეტ ადამიანს მოსამართლის ნებართვის გარეშე არ შემოუშვებენ.
მოსამართლე ნიკოლოზ მარგველაშვილი ჯერ კიდევ პირველ სხდომაზე, 11 ნოემბერს დაჰპირდა მზიას და მის მხარდამჭერებს, რომ მომდევნო სხდომებს დიდ დარბაზში ჩაატარებდა. თუმცა, ეს პირობა არც წინა, 14 ნოემბრის სხდომაზე შეუსრულებია და არც დღეს ასრულებს.
სხდომას ესწრება საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი, სალომე ზურაბიშვილი.
13:13 სთ – მზია უკვე დარბაზშია. ხელის აწევით გვესალმება. „მზია, გვიყვარხარ“ – ეძახიან მას დარბაზიდან.
13:15 სთ – მოსამართლეებიც – ნიკოლოზ მარგველაშვილი, მარინა სირაძე და ნანა ჯოხაძე დარბაზში შემოვიდნენ. სხდომა გაიხსნა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთის თანადამფუძნებელი და დირექტორი, მზია ამაღლობელი 2025 წლის 11 იანვარს, ჯერ ადმინისტრაციული წესით დააკავეს, რამდენიმე საათში კი, უკვე 12 იანვარს, სისხლის სამართლის წესით.
ბათუმის პოლიციის იმდროინდელი უფროსის, ირაკლი დგებუაძისთვის სილის გარტყმის გამო პროკურატურამ ამაღლობელს პოლიციელზე თავდასხმის მუხლით წარუდგინა ბრალი. ეს მუხლი 4-დან 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
ბათუმის საქალაქო სასამართლოში, მოსამართლე ნინო სახელაშვილმა ამაღლობელს წარდგენილი ბრალი პოლიციელისთვის ხელის შეშლის მუხლამდე გადაუკვალიფიცირა და 2-წლიანი პატიმრობა შეუფარდა.
ირაკლი დგებუაძემ დაკავების პერიოდში მზია ამაღლობელს აგინა, სცადა ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენება, არ მისცა წყლის დალევის და საპირფარეშოთი სარგებლობის უფლება. მზია ამაღლობელთან რამდენიმე საათის განმავლობაში არ უშვებდნენ ადვოკატებს.
13:20 სთ – დასკვნითი სიტყვას იწყებს ადვოკატი მაია მწარიაშვილი.
„მე დღეს წარმოვადგენ მზია ამაღლობელს, სანიმუშო მოქალაქეს, სანიმუშო ადამიანს, მედიამენეჯერს […] წარმოვადგენ ადამიანს, რომელიც მტკიცედ, ურყევად ემსახურება საზოგადოებისადმი ანგარიშვალდებულებას” – იწყებს საუბარს მაია მწარიაშვილი.
ის თვლის იმ ჯილდოებს, პრემიებსა და დამსახურებებს, რომლებიც როგორც პირადად მზიას, ისე მის დაფუძნებულ მედიაორგანიზაციებს – „ბათუმელებსა“ და „ნეტგაზეთს“ მიუღიათ წლების განმავლობაში. მათ შორის, წინა ხელისუფლების დროს.
მაია მწარიაშვილმა გაიხსენა ის გახმაურებული საქმეები, რომელთა გაშუქებაში და გამოძიებაში მზია ამაღლობელის დაფუძნებული მედიასაშუალებების როლი იყო მნიშვნელოვანი. მათ შორის, ე.წ. ფოტოგრაფების საქმე და როინ შავაძის საქმე. მაია მწარიაშვილმა აღნიშნა, რომ ბედის ირონიით, სწორედ ეს საქმე განიხილება თბილისის სააპელაციო სასამართლოში.
ადვოკატმა ჩამოთვალა ის სოციალური და საგანმანათლებლო პროექტები, რომლებიც მზია ამაღლობელს განუხორციელებია წლების განმავლობაში აჭარის რეგიონში. მათ შორისაა, ბიბლიოთეკების მომარაგება და განვითარება მაღალმთიანი აჭარის სოფლებში.
ვრცლად: „მზიას საქმე ცივილიზებული სამყაროს დღის წესრიგის ნაწილია“ – მაია მწარიაშვილის მიმართვა სასამართლოს
მაია მწარიაშვილი ჰყვება, როგორ აგინებდა და ემუქრებოდა ბათუმის პოლიციის ყოფილი უფროსი, ირაკლი დგებუაძე მზია ამაღლობელს დაკავების შემდეგ.
„ეზოში, ამდენი ხალხის თვალწინ რომ არ ერიდება ლანძვა-გინებას და მუქარას, იმ კაცს რა შეუშლიდა ხელს საკუთარ კაბინეტში გაეკეთებინა ეს? არაფერი. მაგრამ, ამის აღიარებას სჭირდება სინდის-ნამუსი”, – ამბობს მაია მწარიაშვილი.
ადვოკატი ამბობს, რომ მაშინ, როცა პოლიცია თავად მალავს განყოფილებაში გადაღებულ ვიდეოებს, პროკურატურა აქეთ სთხოვს ადვოკატებს, ვიდეოებით დაადასტუროს ის, თუ როგორ აგინებდა დგებუაძე ამაღლობელს კაბინეტში. ადვოკატის თქმით, აბსოლუტურად ალოგიკურია პროკურატურა დაცვის მხარეს სთხოვდეს ვიდეოებით დაადასტუროს პოლიციის განყოფილებაში მომხდარი მოვლენები.
ვრცლად: „სისტემამ მზია ამაღლობელი დანიშნა დამნაშავედ“ – მაია მწარიაშვილი
14:00 სთ – როგორც წინა სხდომები, დასკვნითი სხდომაც შეძახილებისა და საპროტესტო სლოგანების ფონზე მიმდინარეობს. მზია ამაღლობელის კოლეგებისა და მხარდამჭერების ის ნაწილი, ვინც დარბაზში არ შემოუშვეს, სასამართლოს ჭიშკარს მიღმა ატარებს აქციას, მათი შეძახილების ხმა ფონად გასდევს ადვოკატის საუბარს.
მზია ამაღლობელი დღესაც შემინულ სივრცეშია. ის ისევ ფეხზე დგას და ისე უსმენს მის ადვოკატს. ტრადიციულად, არ ჯდება ბრალდებულის სკამზე.