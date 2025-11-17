ბათუმში, სასტუმრო „მერიდიანში“ ხანძარი ლიკვიდირებულია – სამაშველო

დღეს, 17 ნოემბერს, ბათუმის ბულვარში მდებარე სასტუმრო „მერიდიანის“ ერთ-ერთ აპარტამენტში ხანძარი იყო.
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ინფორმაციით, ხანძრის კერა სასტუმროს ერთ-ერთ აპარტამენტში გაჩნდა, რომელშიც არავინ იმყოფებოდა.
სამაშველო სამსახურის ინფორმაციით, ხანძარი უკვე ლიკვიდირებულია, ხანძრის შედეგად არავინ დაშავებულა.
როგორც „ბათუმელებს“ ადგილზე უთხრეს, ცეცხლი მე-17 სართულზე, სავარაუდოდ ელექტროსადენებს გაუჩნდა.
ამ დროისთვის [14:50 სთ] „მერიდიანის“ მიმდებარე ტერიტორია ყვითელი ლენტითაა შემოსაზღვრული და შენობაში არავის უშვებენ. ადგილზე იმყოფებიან მეხანძრეებიც.