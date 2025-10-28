მთავარი,სიახლეები

„ბიაფი“ ბათუმში 12-17 დეკემბერს ჩატარდება, ჟიურისა და საკონკურსო პროგრამის გარეშე

28.10.2025 •
„ბიაფი“ ბათუმში 12-17 დეკემბერს ჩატარდება, ჟიურისა და საკონკურსო პროგრამის გარეშე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საავტორო კინოს ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი – BIAFF წელს 2025 წლის მიწურულს, 12-17 დეკემბერს გაიმართება.

წელს „ბიაფი“ შეცვლილი ფორმატით გაიმართება. როგორც კინოფესტივალი ავრცელებს ინფორმაციას, წელს კინოფესტივალზე არ იქნება საკონკურსო პროგრამა და ჟიური.

„არსებული მცირე ბიუჯეტის პირობებში გადავწყვიტეთ, რომ ჩავატაროთ განსხვავებულ ფორმატში – გვექნება მხოლოდ კინოჩვენებები და რამდენიმე სექციაში წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალის მონაწილე (კანი, ვენეცია, სანდენსი, ბერლინალე, ტორონტო, კარლოვი ვარი, ლოკარნო და ა.შ.) წლის გამორჩეული ფილმები 20 ქვეყნიდან.

ჟიურის ნაცვლად კინომოყვარულებს შეეძლებათ შეაფასონ ფილმები და გამოავლინონ აუდიტორიის პრიზი“ – ნათქვამია განცხადებაში.

კინოკვირეულზე ნაჩვენები იქნება როგორც სრულმეტრაჟიანი, ისე მოკლემეტრაჟიანი ფილმების კოლექცია.

კინოჩვენებები გაიმართება კინოთეატრ CAVEA GRAND MALL-ში (ბათუმის გრანდ მოლში), ასევე, რამდენიმე კინოსეანსი გაიმართება ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის მცირე დარბაზში.

„მომავალ წელს ბიაფი დაუბრუნდება თავის ტრადიციულ ფორმატს და დარწმუნებული ვართ, ძალიან საინტერესო საიუბილეო წელი იქნება. მანამდე კი არ გამოტოვოთ BIAFF 2025 -ის ექსკლუზიური “Best of” კინოკოლექცია“ – ვკითხულობთ კინოფესტივალის განცხადებაში.

საავტორო კინოს ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი წელს მეოცედ იმართება.

კინოფესტივალი 2006 წელს დაარსდა და მისი ორგანიზატორია ბათუმის ხელოვანთა სახლი „არგანი“.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
„ბიაფი“ დასრულდა – საუკეთესო ფილმად გიორგი სიხარულიძის „პანოპტიკონი“ დასახელდა
„ბიაფი“ დასრულდა – საუკეთესო ფილმად გიორგი სიხარულიძის „პანოპტიკონი“ დასახელდა
12 ფილმი, რომელიც ბათუმის კინოფესტივალზე უნდა ნახოთ
12 ფილმი, რომელიც ბათუმის კინოფესტივალზე უნდა ნახოთ
ბათუმში საავტორო კინოს საერთაშორისო ფესტივალი დაიწყო
ბათუმში საავტორო კინოს საერთაშორისო ფესტივალი დაიწყო
რა ფილმებს ნახავთ წელს ბათუმის კინოფესტივალზე – სრული პროგრამა
რა ფილმებს ნახავთ წელს ბათუმის კინოფესტივალზე – სრული პროგრამა

უკრაინის მოქალაქეს საქართველოში ყოფნა 3 წლით შეუძლია – ახალი დადგენილება

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 17 სექტემბერი

რუსეთში დაფიქსირდა დრონების ყველაზე დიდი შეტევა 15 რეგიონზე

სასამართლო იწყებს სტუდენტ მეგი დიასამიძის საქმის განხილვას 28.10.2025
სასამართლო იწყებს სტუდენტ მეგი დიასამიძის საქმის განხილვას
21 Individuals Charged in Case Involving Embezzlement of Rural Development Agency Grants 28.10.2025
21 Individuals Charged in Case Involving Embezzlement of Rural Development Agency Grants
„ბიაფი“ ბათუმში 12-17 დეკემბერს ჩატარდება, ჟიურისა და საკონკურსო პროგრამის გარეშე 28.10.2025
„ბიაფი“ ბათუმში 12-17 დეკემბერს ჩატარდება, ჟიურისა და საკონკურსო პროგრამის გარეშე
24 მლნ ლარის შესყიდვები ახალციხის საკრებულოს წევრებს და მათ ნათესავებს – „გამჭვირვალობა“ 28.10.2025
24 მლნ ლარის შესყიდვები ახალციხის საკრებულოს წევრებს და მათ ნათესავებს – „გამჭვირვალობა“
„ვინც მამა დოროთეს იბარებს, ესე იგი გვიბარებს ჩვენც“ – არქიმანდრიტი შიო კვარაცხელია 28.10.2025
„ვინც მამა დოროთეს იბარებს, ესე იგი გვიბარებს ჩვენც“ – არქიმანდრიტი შიო კვარაცხელია
„ნინო დათაშვილის ჯანმრთელობა მკვეთრად გაუარესდა“ – PHR 28.10.2025
„ნინო დათაშვილის ჯანმრთელობა მკვეთრად გაუარესდა“ – PHR