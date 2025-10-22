464 496 ლარის მითვისების ფაქტზე, ხელბურთის ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტი დააკავეს

პროკურატურის ინფორმაციით, სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, დიდი ოდენობით თანხის მართლსაწინააღმდეგოდ მითვისების ფაქტზე, საქართველოს ხელბურთის ეროვნული ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტი დააკავეს.
„აღნიშნულ ფაქტზე გამოძიება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშის საფუძველზე დაიწყო. ჩატარებული გამოძიებით კი დადგინდა, რომ დაკავებულმა ისარგებლა თავისი სამსახურებრივი მდგომარეობით და 2019-2021 წლებში, მის მფლობელობაში არსებული, ფედერაციის კუთვნილი ბიზნეს ბარათის გამოყენებით, საბანკო ანგარიშებიდან, სხვადასხვა ბანკომატის მეშვეობით, გამოიტანა და მართლსაწინააღმდეგოდ მიისაკუთრა სახელმწიფოს კუთვნილი 464 496 ლარი, რამაც დიდი ოდენობით მატერიალური ზიანი გამოიწვია.
დაკავებულს ბრალი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, დიდი ოდენობის თანხის მართლსაწინააღმდეგოდ მითვისების ფაქტზე წაეყენა, რაც სასჯელის სახედ და ზომად ითვალისწინებს 7-დან 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას.
პროკურატურა ბრალდებულისათვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს“ – აცხადებს პროკურატურა.
საქართველოს ხელბურთის ეროვნული ფედერაციის საქმიანობის აუდიტის ანგარიში, რაზედაც დღეს პროკურატურა საუბრობს, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ორი წლის წინ, 2023 წლის 2 ივნისს გამოაქვეყნა.
„… 2019-2020 წლებში ფედერაციაში მივლინების სახით გაცემულ 13 380 ლარზე არ არსებობს ფაქტობრივად გაწეული ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტები;
2019-2021 წლებში ფედერაციის პრეზიდენტის სახელზე გახსნილი ბიზნესბარათის გამოყენებით, ფედერაციის საბანკო ანგარიშებიდან ქ. თბილისში არსებული სხვადასხვა ბანკომატის მეშვეობით გამოტანილია სულ − 451 256 ლარი. აღნიშნული თანხის ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტები ფედერაციაში არ არსებობს. სალაროს ოპერაციები ნაღდი ანგარიშსწორებით ანგარიშვალდებული პირის მიერ გატანილ თანხებზე ნაწარმოები არ არის.
აღნიშნული თანხებიდან 2021 წელს ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტის მიერ საბანკო ანგარიშზე დაბრუნებულია 40 000ლარი.“ – წერია აუდიტის ანგარიშში.