პოლონეთი თავის მოქალაქეებს მოუწოდებს, დაუყოვნებლივ დატოვონ ბელარუსი

26.09.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მოუწოდა თავის მოქალაქეებს, თავი შეიკავონ ბელარუსში მოგზაურობისგან, ხოლო უკვე ქვეყანაში მყოფებს ურჩევს, დაუყოვნებლივ დატოვონ ქვეყანა.

ამის შესახებ განცხადება მინსკში პოლონეთის საელჩომ გაავრცელა.

საელჩოს განცხადებაში აღნიშნულია, რომ გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა რეგიონში მზარდი დაძაბულობის, მიმდინარე ომის და ბელარუსში პოლონეთის მოქალაქეების თვითნებური დაპატიმრებების გამო.

„საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს ბელარუსის რესპუბლიკაში დარჩენილ პოლონელ მოქალაქეებს, დაუყოვნებლივ დატოვონ მისი ტერიტორია არსებული კომერციული და კერძო საშუალებების გამოყენებით“ – აფრთხილებს საელჩო პოლონეთის მოქალაქეებს და ასევე, დასძენს, რომ საზღვრების დახურვის ან სხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებების შემთხვევაში, ევაკუაცია შეიძლება მნიშვნელოვნად გართულდეს ან შეუძლებელიც კი გახდეს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
