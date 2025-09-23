როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 23 სექტემბრის 21 საათიდან 24 სექტემბრის 21 საათამდე ბათუმსა და მთლიანად აჭარაში მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა, უნალექოდ.
იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 8-13 მეტრი წამში;
ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლსა და მთიან რაიონებში:
- დღისით: 21 – 26 გრადუსი სითბო
- ღამით: 11 – 16 გრადუსი სითბო
მაღალმთიან ზონაში:
- დღისით: 13 – 18 გრადუსი სითბო
- ღამით: 3 – 8 გრადუსი სითბო
ზღვის ღელვა 1-2 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა კი +23 გრადუსია.
სინოპტიკოსების ცნობით, აჭარაში 25 სექტემბრამდე უნალექო ამინდია მოსალოდნელი, 26-27 სექტემბერს კი – წვიმა.