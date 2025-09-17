მთავარი,სიახლეები

კობახიძის მუქარა: „აკონტროლონ რიტორიკა. ე მანდ, არ აღმოჩნდნენ იქ“

17.09.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ოცნების“ პრემიერი, ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ ყველამ მაქსიმალურად უნდა „აკონტროლოს რიტორიკა“, წინააღმდეგ შემთხვევაში „კანონის ამოქმედებით“ იმუქრება.

კობახიძეს დღეს, 17 სექტემბერს, ჰკითხეს 4 ოქტომბერს დაგეგმილ აქციასთან დაკავშირებით, რომელსაც დღეს საპროტესტო აქციებზე დაკავებულების ოჯახის წევრები შეუერთდნენ და საზოგადოებას აქციაზე გასვლისკენ მოუწოდეს.

„ჩვენ ვიწყებთ მშვიდობიან რევოლუციას, ქართული დროშებით, ეს იქნება ულამაზესი რევოლუცია… საზოგადოებას ძალიან ვთხოვ, დაგვიდგეს გვერდში“ – განაცხადა სინდისის პატიმრის, თორნიკე გოშაძის დედამ, მარიზი კობახიძემ. სწორედ ამ კონტექსტში, „ლამაზ რევოლუციაზე“ აქცენტით დაუსვეს კითხვა კობახიძეს.

„შეაჩვიეს ენა ჩვენს სახელმწიფოს. არავის არ მივცემთ ამის საშუალებას. როგორც ვახსენე, კორუფციასთან დაკავშირებით, ორგანიზებულ დანაშაულზე, ნარკოტიკულ დანაშაულზე, პოლიტიკურად მოტივირებულ დანაშაულთან მიმართებითაც, ჩვენ გვაქვს ბევრად მეტი შესაძლებლობა დღეს, რომ კანონი ავამოქმედოთ მთელი სიმკაცრით.

აქედან გამომდინარე, ყველას მოვუწოდებ, რომ მაქსიმალურად აკონტროლონ საკუთარი რიტორიკა.

ე მანდ, როგორც იტყვიან ჟარგონზე, არ აღმოჩნდნენ იქ, სადაც ვიღაც-ვიღაცები უკვე აღმოჩნდნენ, იმიტომ, რომ  სახელმწიფოს ინტერესები უნდა იყოს ბოლომდე დაცული. არ შეიძლება კანონი ასე მარტივად დაარღვიოს ადამიანმა. სადაც ვნახავთ კანონის დარღვევას, მათ შორის, რიტორიკის დონეზე, ყველგან გვექნება შესაბამისი რეაგირება”, –  თქვა კობახიძემ დღეს, 17 სექტემბერს.

კობახიძემ დღეს კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ კანონს „მთელი სიმკაცრით“ აამოქმედებენ:

„კორუფციასთან დაკავშირებით, ორგანიზებულ დანაშაულზე, ნარკოტიკულ დანაშაულზე, პოლიტიკურად მოტივირებულ დანაშაულთან მიმართებითაც, ჩვენ გვაქვს ბევრად მეტი შესაძლებლობა დღეს, რომ კანონი ავამოქმედოთ მთელი სიმკაცრით, – ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
კობახიძე საარჩევნო ბანერებთან დაკავშირებით კანონის „უმკაცრესად" მოქმედებას აანონსებს
კობახიძე ირწმუნება, რომ საქართველოში საშუალო ხელფასი 2000 ლარია
„არ მქონია პირდაპირი კომუნიკაცია, მას ტელეფონი არ აქვს" – კობახიძე თორნიკე რიჟვაძეზე
„საქართველოს ხიფათი ელის წულუკიანის კომისიის დასკვნის შემდეგ" – ინტერვიუ

ძვირადღირებული ქონება, საჩუქრად მიღებული ფული – ვინ არიან პოლიციის შეუცვლელი უფროსები?
„ამბასადორი აილენდის" პროექტის 26 ჰა მიწის ფართობი ექსპლუატაციაში იქნა მიღებული
ანწუხელიძის ქუჩის ნაცვლად მოსკოვის ქუჩა – კიდევ რას ვიგებთ დავით რაზმაძის დეკლარაციიდან
„ოცნების" დეპუტატმა ბათუმის მერიის წინ სახლს უკანონოდ დააშენა ორი სართული 
კობახიძის მუქარა: „აკონტროლონ რიტორიკა. ე მანდ, არ აღმოჩნდნენ იქ"
ვინ არიან „ძლიერი საქართველოს" და გახარიას პარტიის კანდიდატები ბათუმში