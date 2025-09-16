როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 16 სექტემბრის 21 საათიდან 17 სექტემბრის 21 საათამდე აჭარაში მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა; ღამით და დილით წვიმა, დღისით – უმეტესად უნალექოდ.
იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში.
ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლსა და მთიან რაიონებში:
- დღისით: 23– 28 გრადუსი სითბო
- ღამით: 13 – 18 გრადუსი სითბო
მაღალმთიან ზონაში:
- დღისით: 13 – 18 გრადუსი სითბო
- ღამით: 7 – 12 გრადუსი სითბო
ზღვის ღელვა 2-3 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა +25 გრადუსია.
სინოპტიკოსების ცნობით, აჭარაში 18 სექტემბერს დღისით მოსალოდნელია უმეტესად უნალექო ამინდი, ღამით და მომდევნო 2 დღეს კი – იწვიმებს.