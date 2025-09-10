მთავარი,სიახლეები

როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში

10.09.2025 •
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 10 სექტემბრის 21 საათიდან 11 სექტემბრის 21 საათამდე აჭარაში მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა, ზოგან ელვა-ჭექა და წვიმა. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში.

ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლსა და მთიან რაიონებში:

  • დღისით: 22– 27 გრადუსი სითბო
  • ღამით: 15 – 20 გრადუსი სითბო

მაღალმთიან ზონაში:

  • დღისით: 15 – 20 გრადუსი სითბო
  • ღამით: 7 – 12 გრადუსი სითბო

ზღვის ღელვა 2-3 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა +25 გრადუსია.

სინოპტიკოსების ცნობით, აჭარაში 12-13 სექტემბერს მოსალოდნელია საღამოს და ღამით ელვა-ჭექა და წვიმა.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში ორშაბათიდან
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში ორშაბათიდან
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში
ბათუმში დღეს გაზი შეუწყდება 648 აბონენტს
ბათუმში დღეს გაზი შეუწყდება 648 აბონენტს

უკრაინამ კიდევ ერთი რუსული სუ-34 ჩამოაგდო

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 3 ნოემბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 28 თებერვალი

კაცს 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება სხვისი პირადი ცხოვრების ხელყოფისთვის – პროკურატურა 10.09.2025
კაცს 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება სხვისი პირადი ცხოვრების ხელყოფისთვის – პროკურატურა
„ყველანი გარეთ იმდენჯერ, რამდენჯერაც საჭირო იქნება გამარჯვებისთვის“ – ზურაბ ჯაფარიძის წერილი ციხიდან 10.09.2025
„ყველანი გარეთ იმდენჯერ, რამდენჯერაც საჭირო იქნება გამარჯვებისთვის“ – ზურაბ ჯაფარიძის წერილი ციხიდან
თიბისი x საქართველოს ხელოვნური ინტელექტის ასოციაცია AI განათლებისთვის 10.09.2025
თიბისი x საქართველოს ხელოვნური ინტელექტის ასოციაცია AI განათლებისთვის
ვაშინგტონიდან პეკინში – როგორ მუშაობს აზერბაიჯანისა და სომხეთის ახალი საგარეო პოლიტიკა 10.09.2025
ვაშინგტონიდან პეკინში – როგორ მუშაობს აზერბაიჯანისა და სომხეთის ახალი საგარეო პოლიტიკა
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში 10.09.2025
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 10 სექტემბერი 10.09.2025
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 10 სექტემბერი