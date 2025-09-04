მთავარი,სიახლეები

ქარტია გმობს „პუბლიკას“ ჟურნალისტზე ძალადობას და პროკურატურას გამოძიებისკენ მოუწოდებს

04.09.2025 •
ქარტია გმობს „პუბლიკას“ ჟურნალისტზე ძალადობას და პროკურატურას გამოძიებისკენ მოუწოდებს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია ეხმიანება „ოცნების“ მხარდამჭერის მიერ ონლაინ გამოცემა „პუბლიკას“ ჟურნალისტზე ძალადობას.

„ქართული ოცნების“ ლიდერებმა გუშინ, 3 სექტემბერს, მელიქიშვილის გამზირზე, მოქალაქეთა საპროტესტო შეძახილების ფონზე საზეიმოდ გახსნეს კახა კალაძის საარჩევნო შტაბი. ერთ ეპიზოდში „ქართული ოცნების“ მხარდამჭერები და აქციის მონაწილეები ერთმანეთს სიტყვიერად დაუპირისპირდნენ, რის შემდეგაც „ქართული ოცნების“ მხარდამჭერებმა აქტივისტებს უცენზურო სიტყვებით მიმართეს და შეაფურთხეს. „ქართული ოცნების“ მხარდამჭერებმა აგრესია გამოხატეს ჟურნალისტის მიმართაც, რომელიც აღნიშნულ ინციდენტს იღებდა.

გამოცემა „პუბლიკას“ ცნობით, „ქართული ოცნების“ ერთმა მხარდამჭერმა გამოცემის ჟურნალისტს ხელი დაარტყა, ხოლო მეორე მხარდამჭერმა, ოდნავ მოგვიანებით, მას შეაფურთხა. ადგილზე მობილიზებულმა პოლიციელებმა ძალადობის ამ ფაქტებზე არ ირეაგირეს.

ინციდენტი ფეისბუქის პირად გვერდზე აღწერა ლიკა ზაკაშვილმა, „პუბლიკას“ მთავარმა რედაქტორმა.

ლიკა ზაკაშვილის თქმით, „ქართული ოცნების” მხარდამჭერებმა გუშინ მას პროფესიული მოვალეობის შესრულებაში შეუშალეს ხელი. „ქართული ოცნების“ ერთ-ერთმა მხარდამჭერმა, გაღიზიანებულმა იმით, რომ აქტივისტების მიმართ მის შეურაცხმყოფელ ქცევას ჟურნალისტი ტელეფონით იღებდა, ლიკა ზაკაშვილს ხელში ჩაარტყა, თუმცა კი მობილური ვერ გააგდებინა. ამის მერე „ქართული ოცნების“ სხვა მხარდამჭერი ჟურნალისტს უკნიდან მიეპარა და შეაფურთხა.

„პუბლიკას“ გადაღებულ კადრებში კარგად ჩანან როგორც მოძალადე პირები, ისე პოლიციელები, რომელიც, ჟურნალისტის მიმართვის მიუხედავად, თავის მოვალეობას არ ასრულებენ.

მანამდე, იმავე ტერიტორიაზე, ბექა ოდიშარიამ, „ქართული ოცნების“ ყოფილმა დეპუტატმა, კითხვაზე საპასუხოდ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა „პუბლიკას“ ფოტოჟურნალისტს მინდია გაბაძეს. ამ ინციდენტის ამსახველი ვიდეო მინდია გაბაძემ ფეისბუქის პირად გვერდზე გაავრცელა.

ჟურნალისტების მიმართ ჩადენილი დანაშაულებისთვის დაუსჯელობა მოძალადე პირებს ახალისებს და სულ უფრო მეტი დანაშაულის ჩადენისკენ უბიძგებს. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია „ქართულ ოცნებას“ მოუწოდებს, წერტილი დაუსვას ამგვარ პრაქტიკას, პასუხისმგებლობა აიღოს და ჟურნალისტებისთვის უსაფრთხო სამუშაო გარემო უზრუნველყოს“- ნათქვამია ქარტიის განცხადებაში.

საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია მოუწოდებს პროკურატურას, დაუყოვნებლივ გამოიძიოს ჟურნალისტისთვის ხელშეშლისა და მასზე ფიზიკური ძალადობის ფაქტი, რომელიც სისხლისსამართლებრივი დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს.

ასევე, ქარტია მოუწოდებს შსს-ს გენერალურ ინსპექციას, შეისწავლოს იმ პოლიციელების ქმედებები, რომელმაც ადგილზე სამსახურებრივი გულგრილობა გამოიჩინეს და ჟურნალისტი არ დაიცვეს. ამ პირების იდენტიფიცირება არც პროკურატურასა და არც შსს-ს არ უნდა გაუჭირდეს.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია საარჩევნოდ მედიის მუშაობას ვეღარ დააკვირდება
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია საარჩევნოდ მედიის მუშაობას ვეღარ დააკვირდება
„ცდილობენ დამაბრალონ ის, რასაც თვითონ აკეთებენ – კავშირი რუსულ კაპიტალთან“ – IDFI-ის დირექტორი
„ცდილობენ დამაბრალონ ის, რასაც თვითონ აკეთებენ – კავშირი რუსულ კაპიტალთან“ – IDFI-ის დირექტორი
„სინათლე არ უნდა ჩაქრეს“ – თბილისში 21 აგვისტოს ფარნების მარში გაიმართება
„სინათლე არ უნდა ჩაქრეს“ – თბილისში 21 აგვისტოს ფარნების მარში გაიმართება
რატომ გაითიშა დღეს 22 დამოუკიდებელი ონლაინმედია – „სინათლე არ უნდა ჩაქრეს“
რატომ გაითიშა დღეს 22 დამოუკიდებელი ონლაინმედია – „სინათლე არ უნდა ჩაქრეს“

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 26 მაისი

უკრაინა კურსკში რუსულ ჯარებს ალყაში აქცევს და ხანგრძლივი ბრძოლისთვის ემზადება – WSJ

„ქართული ოცნება ავრცელებს კრემლის ნარატივს“ – ომის კვლევის ამერიკული ინსტიტუტი

„კორპუსის მშენებლობა 10 წლის წინ მიატოვეს, გვაწვიმს, ყურადღებას ვითხოვთ“ – მოქალაქე 04.09.2025
„კორპუსის მშენებლობა 10 წლის წინ მიატოვეს, გვაწვიმს, ყურადღებას ვითხოვთ“ – მოქალაქე
ბათუმის თეატრის მსახიობები დირექტორის, ნუკრი ქანთარიას გადადგომას ითხოვენ 04.09.2025
ბათუმის თეატრის მსახიობები დირექტორის, ნუკრი ქანთარიას გადადგომას ითხოვენ
ლონდონმა კიევს მილიარდი ფუნტის სამხედრო დახმარება გადასცა რუსეთის გაყინული აქტივებიდან 04.09.2025
ლონდონმა კიევს მილიარდი ფუნტის სამხედრო დახმარება გადასცა რუსეთის გაყინული აქტივებიდან
თიბისი კონცეპტის ტრადიციულად მრავალფეროვანი – Back To School შეთავაზებები 04.09.2025
თიბისი კონცეპტის ტრადიციულად მრავალფეროვანი – Back To School შეთავაზებები
11-13 სექტემბერს, ბათუმში AD BLACK SEA 2025 გაიმართება 04.09.2025
11-13 სექტემბერს, ბათუმში AD BLACK SEA 2025 გაიმართება
ქარტია გმობს „პუბლიკას“ ჟურნალისტზე ძალადობას და პროკურატურას გამოძიებისკენ მოუწოდებს 04.09.2025
ქარტია გმობს „პუბლიკას“ ჟურნალისტზე ძალადობას და პროკურატურას გამოძიებისკენ მოუწოდებს