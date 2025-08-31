„გულდამძიმებული ვემშვიდობები ქართველ ხალხს“ – საფრანგეთის ელჩი შერაზ გასრი საქართველოს ტოვებს

საფრანგეთის ელჩი საქართველოში, შერაზ გასრი X-ზე წერს, რომ საქართველოში მისი დიპლომატიური საქმიანობის ვადა ამოიწურა.
„მივესალმები საქართველოს. მადლობა საფრანგეთის გუნდს მათი მტკიცე ერთგულებისა და ფასდაუდებელი წვლილისთვის ფრანგულ-ქართული მეგობრობის საქმეში. გულდამძიმებული ვემშვიდობები მათ და ქართველ ხალხს. გაუმარჯოს!“ – წერს დიპლომატი X-ზე.
ელჩი შერაზ გასრი საქართველოში დიპლომატიური მისიის შესრულებას 2022 წელს შეუდგა. ის აქტიურად უჭერდა მხარს საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატი სტატუსის მინიჭების საკითხს და ამ მიმართულებით ბევრი იმუშავა.
მოგვიანებით ელჩი შერაზ გასრი ღიად აკრიტიკებდა „ქართული ოცნების“ მიერ მიღებულ რეპრესიულ კანონებს, რაც მედიისა და არასამთავრობოს გაქრობას ისახავს მიზნად.
ამ ფონზე წამყვანი ევროპული ქვეყნის დიპლომატი ძალიან ხშირად ხდებოდა „ქართული ოცნების“ თანამდებობის პირების თავდასხმის ობიექტი. სახელისუფლებო გუნდი მის მიმართ განსაკუთრებით კრიტიკული იყო, როდესაც დიპლომატი ბათუმში, მზია ამაღლობელის სასამართლო პროცესზე დასასწრებად ჩამოვიდა.
Nakhvamdis Sakartvelo.
Merci à l'équipe France pour son engagement sans faille et sa contribution inestimable à l'amitié franco-géorgienne. Je la quitte le cœur serré, comme les Géorgiens. Gaomarjos! pic.twitter.com/4W4suhff99
— Sheraz Gasri 🇫🇷🇬🇪 (@Sherzag) August 31, 2025
უკვე ცნობილია ვინ შეცვლის შერაზ გასრის – საფრანგეთის პრეზიდენტმა, ემანუელ მაკრონიმ საქართველოში ახალ ელჩად ოლივიე კურტო დანიშნა.