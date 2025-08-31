მთავარი,სიახლეები

„გულდამძიმებული ვემშვიდობები ქართველ ხალხს“ – საფრანგეთის ელჩი შერაზ გასრი საქართველოს ტოვებს

31.08.2025 •
„გულდამძიმებული ვემშვიდობები ქართველ ხალხს“ – საფრანგეთის ელჩი შერაზ გასრი საქართველოს ტოვებს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საფრანგეთის ელჩი საქართველოში, შერაზ გასრი X-ზე წერს, რომ საქართველოში მისი დიპლომატიური საქმიანობის ვადა ამოიწურა.

„მივესალმები საქართველოს. მადლობა საფრანგეთის გუნდს მათი მტკიცე ერთგულებისა და ფასდაუდებელი წვლილისთვის ფრანგულ-ქართული მეგობრობის საქმეში. გულდამძიმებული ვემშვიდობები მათ და ქართველ ხალხს. გაუმარჯოს!“ – წერს დიპლომატი X-ზე.

ელჩი შერაზ გასრი საქართველოში დიპლომატიური მისიის შესრულებას 2022 წელს შეუდგა. ის აქტიურად უჭერდა მხარს საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატი სტატუსის მინიჭების საკითხს და ამ მიმართულებით ბევრი იმუშავა.

მოგვიანებით ელჩი შერაზ გასრი ღიად აკრიტიკებდა „ქართული ოცნების“ მიერ მიღებულ რეპრესიულ კანონებს, რაც მედიისა და არასამთავრობოს გაქრობას ისახავს მიზნად.

ამ ფონზე წამყვანი ევროპული ქვეყნის დიპლომატი ძალიან ხშირად ხდებოდა „ქართული ოცნების“ თანამდებობის პირების თავდასხმის ობიექტი. სახელისუფლებო გუნდი მის მიმართ განსაკუთრებით კრიტიკული იყო, როდესაც დიპლომატი ბათუმში, მზია ამაღლობელის სასამართლო პროცესზე დასასწრებად ჩამოვიდა.

უკვე ცნობილია ვინ შეცვლის შერაზ გასრის – საფრანგეთის პრეზიდენტმა, ემანუელ მაკრონიმ საქართველოში ახალ ელჩად ოლივიე კურტო დანიშნა.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
მაკრონი: არსებობს მხოლოდ ერთი აგრესორი – რუსეთი და აშშ-ის რისხვა პუტინისკენ უნდა იყოს მიმართული
მაკრონი: არსებობს მხოლოდ ერთი აგრესორი – რუსეთი და აშშ-ის რისხვა პუტინისკენ უნდა იყოს მიმართული
რა იცვლება ევროპაში საფრანგეთის და ბრიტანეთის არჩევნების შემდეგ – რას წერს გერმანული მედია
რა იცვლება ევროპაში საფრანგეთის და ბრიტანეთის არჩევნების შემდეგ – რას წერს გერმანული მედია
ჯანდაცვის სისტემა ხალხის ძირითადი ნაწილისთვის ბუნდოვანია – ფრანგული კვლევა
ჯანდაცვის სისტემა ხალხის ძირითადი ნაწილისთვის ბუნდოვანია – ფრანგული კვლევა
ფრანგი ექიმების კვლევა ქართულ ჯანდაცვაზე – ნაწილი V
ფრანგი ექიმების კვლევა ქართულ ჯანდაცვაზე – ნაწილი V

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 29 თებერვალი

რუსეთის სარაკეტო თავდასხმა ოდესის პორტზე – დაიღუპა ორი ადამიანი

გერმანიამ უკრაინას სამხედრო დახმარების ახალი პაკეტი გადასცა

ყველაფერი ხეებიდან ჩამოცვენილი ტოტების და ფოთლების ბრალია – რატომ ვერ დასრულდა სპორტდარბაზი 31.08.2025
ყველაფერი ხეებიდან ჩამოცვენილი ტოტების და ფოთლების ბრალია – რატომ ვერ დასრულდა სპორტდარბაზი
„გულდამძიმებული ვემშვიდობები ქართველ ხალხს“ – საფრანგეთის ელჩი შერაზ გასრი საქართველოს ტოვებს 31.08.2025
„გულდამძიმებული ვემშვიდობები ქართველ ხალხს“ – საფრანგეთის ელჩი შერაზ გასრი საქართველოს ტოვებს
ქართველებისთვის პოლონეთში დასაქმება გართულდება – ემიგრანტი 31.08.2025
ქართველებისთვის პოლონეთში დასაქმება გართულდება – ემიგრანტი
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში 31.08.2025
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში
ბათუმში პარკირების წესის დარღვევის 46 948 შემთხვევა გამოვავლინეთ – მუნიციპალური ინსპექცია 31.08.2025
ბათუმში პარკირების წესის დარღვევის 46 948 შემთხვევა გამოვავლინეთ – მუნიციპალური ინსპექცია
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 31 აგვისტო 31.08.2025
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 31 აგვისტო