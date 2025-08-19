მთავარი,სიახლეები

საქართველოდან ყველაზე მეტი საქონელი წელს რუსეთში გავიდა – 7 თვის მონაცემები

19.08.2025
საქართველოდან ყველაზე მეტი საქონელი წელს რუსეთში გავიდა – 7 თვის მონაცემები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის [საქსტატის] წინასწარი მონაცემებით, 2025 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოდან ყველაზე მეტი საქონელი რუსეთში გავიდა – 385,6 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების.

ამ კუთხით მეორე ადგილზეა თურქეთი – 175,2 მილიონი აშშ დოლარი, ხოლო მესამეზე – ჩინეთი – 168,8 მილიონი აშშ დოლარი.

„2025 წლის იანვარ-ივლისში ათი უმსხვილესი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან ადგილობრივ ექსპორტში [ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე], 70,8 პროცენტი შეადგინა.

2025 წლის იანვარ-ივლისში ადგილობრივი ექსპორტის ათეულში პირველ ადგილზე ძვირფასი ლითონების მადნები და კონცენტრატები არის წარმოდგენილი 202.9 მლნ. აშშ დოლარით, აღნიშნული სასაქონლო ჯგუფის წილი მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 11.6 პროცენტს შეადგენს.

მეორე ადგილზეა ყურძნის ნატურალური ღვინოები, 144.8 მლნ. აშშ დოლარით [მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 8.3 პროცენტი],

ხოლო მესამე ადგილს იკავებს სპირტიანი სასმელები 122.3 მლნ. აშშ დოლარით [მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 7.0 პროცენტი]“ – წერს საქსტატი.

საქსტატის მონაცემებით, 2025 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოდან განხორციელებული საქონლის ექსპორტის მთლიანმა მოცულობამ [არადეკლარირებული ექსპორტის გარეშე] 3,84 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 9 პროცენტით მეტია გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე.

ამასთან, „ადგილობრივი ექსპორტი [ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე], მთლიანი ექსპორტის 45.3 პროცენტს შეადგენს. აღნიშნული მაჩვენებელი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2.7 პროცენტით გაიზარდა და 1,74 მილიარდი აშშ დოლარს გაუტოლდა“ – წერს საქსტატი.

საქსტატის მონაცემებით:

2025 წლის იანვარ-ივლისში ათი უმსხვილესი საექსპორტო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან ექსპორტში [ადგილობრივი ექსპორტის ჩათვლით] 79.9 პროცენტი შეადგინა. უმსხვილესი საექსპორტო სამეული კი შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა: ყირგიზეთი [815.5 მლნ. აშშ დოლარი], ყაზახეთი [494.8 მლნ. აშშ დოლარი] და რუსეთი [412.0 მლნ. აშშ დოლარი].

2025 წლის იანვარ-ივლისში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი მსუბუქმა ავტომობილებმა დაიკავა 1 478.9 მლნ. აშშ დოლარით, რაც მთელი ექსპორტის 38.5 პროცენტს შეადგენს. მეორე ადგილს იკავებს ძვირფასი ლითონების მადნები და კონცენტრატები 202.9 მლნ. აშშ დოლარით (მთლიანი ექსპორტის 5.3 პროცენტი), ხოლო სპირტიანი სასმელები მესამე ადგილზეა 148.1 მლნ. აშშ დოლარით (3.9 პროცენტი).

რაც შეეხება იმპორტს – 2025 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოში ყველაზე მეტი საქონელი შემოტანილია თურქეთიდან [1 556.2 მლნ. აშშ დოლარი], აშშ-დან [1 553.1 მლნ. აშშ დოლარი] და რუსეთიდან [1 087.5 მლნ. აშშ დოლარი].

უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2025 წლის იანვარ-ივლისში წარმოდგენილი იყო მსუბუქი ავტომობილების სახით, რომლის იმპორტმა 2 058.3 მლნ. აშშ დოლარი და მთელი იმპორტის 20 პროცენტი შეადგინა. მეორე ადგილს იკავებს ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 727.6 მლნ. აშშ დოლარით [იმპორტის 7.1 პროცენტი], ხოლო მესამე ადგილზეა სურათები, ნახატები და პასტელები [ხელით შესრულებული] 481.3 მლნ. აშშ დოლარით [იმპორტის 4.7 პროცენტი].

