- ცოცხალი ძალა – დაახლოებით 1 069 950 ადამიანი [გასულ დღე-ღამეში +900]
- ტანკი – 11 116 ერთეული [+4]
- ჯავშანტექნიკა – 23 143 ერთეული [+8]
- საარტილერიო სისტემა – 31 589 ერთეული [+49]
- MLRS – 1 468 ერთეული [+1]
- საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 1 208 ერთეული [+1]
- თვითმფრინავი – 422 ერთეული [+0]
- ვერტმფრენი – 340 ერთეული [+0]
- უპილოტო საფრენი აპარატის ოპერატიულ-ტაქტიკური დონე – 51 528 ერთეული [+186]
- ფრთოსანი რაკეტა [ჩამოაგდეს] – 3 558 ერთეული [+0]
- გემი/ნავი – 28 ერთეული [+0]
- წყალქვეშა ნავი – 1 ერთეული [+0]
- მანქანები და საწვავის ავზები – 58 821 ერთეული [+88]
- სპეცტექნიკა – 3 942 ერთეული [+0]
უკრაინის გენერალური შტაბის განცხადებით, საომარი მოქმედებების მაღალი ინტენსივობის გამო მონაცემები იცვლება.
უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ინფორმაცია ჯერ არ განუახლებია რუსეთს.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული მონაცემებით, ომის დაწყებიდან 2025 წლის 16 აგვისტომდე პერიოდში სულ განადგურებულია უკრაინის:
- 665 თვითმფრინავი
- 283 ვერტმფრენი
- 77 659 უპილოტო საფრენი აპარატი
- 625 საზენიტო სარაკეტო სისტემა
- 24 598 ტანკი და სხვა ჯავშანტექნიკა
- 1 586 მრავალჯერადი სარაკეტო გამშვები
- 28 581 საველე არტილერია და ნაღმმტყორცნი
- 39 749 სპეციალური სამხედრო მანქანა
რუსეთის თავდაცვა, ამ მონაცემებთან ერთად, უკრაინის არმიის ცოცხალი ძალის დანაკარგების შესახებ სტატისტიკას არ აქვეყნებს.
ეს ის მონაცემებია, რომელსაც უკრაინა და რუსეთი ოფიციალურად ავრცელებენ, თუმცა ომის პირობებში შეუძლებელია ზუსტად გადამოწმება, რამდენად შეესაბამება მხარეების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია დანაკარგების შესახებ რეალურ რიცხვებს.
—
რუსეთი უკრაინაში 2022 წლის 24 თებერვალს გამთენიისას შეიჭრა და სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო.
