სიახლეები

„სამხედრო მოქმედების შეწყვეტაზე პასუხისმგებლობა დაეკისრა კიევსა და ევროპას“ – მედვედევი ალასკის შეხვედრაზე 

16.08.2025 •
„სამხედრო მოქმედების შეწყვეტაზე პასუხისმგებლობა დაეკისრა კიევსა და ევროპას“ – მედვედევი ალასკის შეხვედრაზე 
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე, ექსპრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი თავის შეფასებას აქვეყნებს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპსა და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრის შესახებ. მისი აზრით, ალასკაში გამართულ შეხვედრაზე რუსეთსა და აშშ-ს შორის აღდგა მაღალი დონის დიალოგის მექანიზმი. მისი თქმით, საუბარი „მშვიდ გარემოში, ულტიმატუმებისა და მუქარების გარეშე“ წარიმართა.

მედვედევის შეფასებით, რუსეთის პრეზიდენტმა აშშ-ის პრეზიდენტს პირადად და დეტალურად გააცნო მოსკოვის პირობები უკრაინაში მიმდინარე ომის დასასრულებლად.

როგორც ის ამბობს, თითქმის სამსაათიანი შეხვედრის შემდეგ თეთრი სახლის ლიდერმა „უარი თქვა რუსეთის წინააღმდეგ ზეწოლის ესკალაციაზე – ყოველ შემთხვევაში, ჯერჯერობით.“

„შეხვედრამ დაამტკიცა, რომ მოლაპარაკებები შესაძლებელია წინასწარი პირობების გარეშე და პარალელურად „სპეციალური სამხედრო ოპერაციის“ გაგრძელების ფონზეც,“ – განაცხადა მედვედევმა.

მისივე თქმით, ამ შეხვედრის მთავარი შედეგი ისაა, რომ „მომავალ მოლაპარაკებებში სამხედრო მოქმედებების შეწყვეტის შედეგზე პასუხისმგებლობა პირდაპირ დაეკისრა კიევსა და ევროპას.“

___

ალასკაში სამ საათზე მეტხანს გაგრძელდა ტრამპისა და პუტინის შეხვდრა, რომლის შემდეგაც პრეზიდნეტებმა განცხადებები გააკეთეს მედიასთან.  ორივეს განცხადება იყო ზოგადი, თუმცა ცხადი გახდა, რომ შეხვედრა კონკრეტული შედეგის გარეშე დასრულდა.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
აშშ უკრაინისთვის იარაღის მიწოდებას განაახლებს
აშშ უკრაინისთვის იარაღის მიწოდებას განაახლებს
ტრამპმა აშშ-ში შესვლა აუკრძალა 12 ქვეყნის მოქალაქეებს
ტრამპმა აშშ-ში შესვლა აუკრძალა 12 ქვეყნის მოქალაქეებს
ჯო ბაიდენს პროსტატის კიბოს დიაგნოზი დაუსვეს
ჯო ბაიდენს პროსტატის კიბოს დიაგნოზი დაუსვეს
349 მომხრე, 42 წინააღმდეგი – აშშ-ის წარმომადგენელთა პალატამ „მეგობარი აქტს“ მხარი დაუჭირა
349 მომხრე, 42 წინააღმდეგი – აშშ-ის წარმომადგენელთა პალატამ „მეგობარი აქტს“ მხარი დაუჭირა

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 9 თებერვალი

სამხედრო დანაკარგები რუსეთ-უკრაინის ომში | 11 თებერვლის მონაცემები

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 1 თებერვალი

პუტინს სურს უკრაინაში რუსული ენის ოფიციალური სტატუსი და არ სურს შეხვდეს ზელენსკის – NYT 16.08.2025
პუტინს სურს უკრაინაში რუსული ენის ოფიციალური სტატუსი და არ სურს შეხვდეს ზელენსკის – NYT
„პუტინმა გაცილებით მეტი სარგებელი მიიღო, ვიდრე ტრამპმა“ – ინტერვიუ ანკორიჯის შეხვედრაზე 16.08.2025
„პუტინმა გაცილებით მეტი სარგებელი მიიღო, ვიდრე ტრამპმა“ – ინტერვიუ ანკორიჯის შეხვედრაზე
„სამხედრო მოქმედების შეწყვეტაზე პასუხისმგებლობა დაეკისრა კიევსა და ევროპას“ – მედვედევი ალასკის შეხვედრაზე  16.08.2025
„სამხედრო მოქმედების შეწყვეტაზე პასუხისმგებლობა დაეკისრა კიევსა და ევროპას“ – მედვედევი ალასკის შეხვედრაზე 
როგორ მუშაობენ „ბებოებად გადაცმული“ ტროლები – ქართველი პროპაგანდის ევოლუცია 16.08.2025
როგორ მუშაობენ „ბებოებად გადაცმული“ ტროლები – ქართველი პროპაგანდის ევოლუცია
არ მიიღოთ „უცხო ინტერესების გამტარებლის“ ყალბი და შეურაცხმყოფელი იარლიყები – განცხადება 16.08.2025
არ მიიღოთ „უცხო ინტერესების გამტარებლის“ ყალბი და შეურაცხმყოფელი იარლიყები – განცხადება
ავარია ქობულეთი-ბათუმის ავტობანზე – დაიღუპა 1 ადამიანი 16.08.2025
ავარია ქობულეთი-ბათუმის ავტობანზე – დაიღუპა 1 ადამიანი