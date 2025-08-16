„სამხედრო მოქმედების შეწყვეტაზე პასუხისმგებლობა დაეკისრა კიევსა და ევროპას“ – მედვედევი ალასკის შეხვედრაზე 

რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე, ექსპრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი თავის შეფასებას აქვეყნებს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპსა და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრის შესახებ. მისი აზრით, ალასკაში გამართულ შეხვედრაზე რუსეთსა და აშშ-ს შორის აღდგა მაღალი დონის დიალოგის მექანიზმი. მისი თქმით, საუბარი „მშვიდ გარემოში, ულტიმატუმებისა და მუქარების გარეშე“ წარიმართა.
მედვედევის შეფასებით, რუსეთის პრეზიდენტმა აშშ-ის პრეზიდენტს პირადად და დეტალურად გააცნო მოსკოვის პირობები უკრაინაში მიმდინარე ომის დასასრულებლად.
როგორც ის ამბობს, თითქმის სამსაათიანი შეხვედრის შემდეგ თეთრი სახლის ლიდერმა „უარი თქვა რუსეთის წინააღმდეგ ზეწოლის ესკალაციაზე – ყოველ შემთხვევაში, ჯერჯერობით.“
„შეხვედრამ დაამტკიცა, რომ მოლაპარაკებები შესაძლებელია წინასწარი პირობების გარეშე და პარალელურად „სპეციალური სამხედრო ოპერაციის“ გაგრძელების ფონზეც,“ – განაცხადა მედვედევმა.
მისივე თქმით, ამ შეხვედრის მთავარი შედეგი ისაა, რომ „მომავალ მოლაპარაკებებში სამხედრო მოქმედებების შეწყვეტის შედეგზე პასუხისმგებლობა პირდაპირ დაეკისრა კიევსა და ევროპას.“
ალასკაში სამ საათზე მეტხანს გაგრძელდა ტრამპისა და პუტინის შეხვდრა, რომლის შემდეგაც პრეზიდნეტებმა განცხადებები გააკეთეს მედიასთან. ორივეს განცხადება იყო ზოგადი, თუმცა ცხადი გახდა, რომ შეხვედრა კონკრეტული შედეგის გარეშე დასრულდა.