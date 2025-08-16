პუტინს სურს უკრაინაში რუსული ენის ოფიციალური სტატუსი და არ სურს შეხვდეს ზელენსკის – NYT

„უკრაინსკა პრავდა“ ამერიკული გამოცემა „The New York Times“-ზე დაყრდნობით წერს, რომ აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან ალასკაზე გამართული შეხვედრის დროს რუსეთის პრეზიდენტმა, ვლადიმერ პუტინმა მოითხოვა შემდეგი გარანტიები: რუსულ ენას უკრაინაში ოფიციალური სტატუსი მიენიჭოს და უზრუნველყოფილი იქნას რუსული მართლმადიდებელი ეკლესიის უსაფრთხოება.
ამასთან, პუტინი ამ ეტაპზე უარს ამბობს უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრაზე.
„პუტინმა მოითხოვა გარანტიები, რომ რუსულ ენას უკრაინაში ოფიციალური ენის სტატუსი დაუბრუნდება და უზრუნველყოფილი იქნება რუსული მართლმადიდებელი ეკლესიების უსაფრთხოება,“ – განუცხადეს გამოცემას წყარომ.
The New York Times-ის დაყრდნობით „უკრაინსკა პრავდა“ ასევე წერს ანონიმური ოფიციალური პირების სხვა განცხადებებზე: ტრამპმა გამოთქვა იმედი სამმხრივი შეხვედრის ჩატარებაზე პუტინთან და ზელენსკისთან, თუმცა პუტინი „ამ დროისთვის უარს ამბობს ზელენსკისთან შეხვედრაზე, რადგან მას ხელოვნურად შექმნილი ქვეყნის არალეგიტიმურ პრეზიდენტად თვლის“.
როგორც გამოცემა წერს, პუტინთან შეხვედრის შემდეგ, ტრამპმა უარი თქვა დაუყოვნებლივ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ თავის მოთხოვნაზე. მას მიაჩნია, რომ სწრაფი სამშვიდობო შეთანხმება შესაძლებელია, თუ ზელენსკი დასთანხმდება დონბასის ჯერ კიდევ არაოკუპირებული ტერიტორიები გადასცეს რუსეთს.
გამოცემის წყაროს თანახმად, სანაცვლოდ პუტინი ცეცხლის შეწყვეტას შესთავაზებს უკრაინის დანარჩენ ტერიტორიაზე და წერილობითი პირობას დადებს, რომ რუსეთი აღარ დაესხმის თავს უკრაინას ან სხვა რომელიმე ევროპულ ქვეყანას.
გამოცემის თანახმად, ზელენსკი და ევროპის ლიდერები კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან დონეცკის არაოკუპირებული ტერიტორიების დათმობას, სადაც მდებარეობს უკრაინისთვის მნიშვნელოვანი თავდაცვითი ხაზები და ასევე მდიდარია ბუნებრივი რესურსებით.
Reuters-ის თანახმად კი, რომელსაც ასევე „უკრაინსკა პრავდა“ ავრცელებს, უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან საუბრის დროს უარი თქვა პუტინის მოთხოვნაზე – დონეცკის ოლქის აროკუპირებული ტერიტორიები გადასცეს რუსეთს, სხვა რეგიონებში ფრონტის გაყინვის სანაცვლოდ.
___
მთავარი ფოტო: Getty Images