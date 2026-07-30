მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

სარფში 1,2 კგ ოქროს ნაკეთობების მალულად შემოტანის ფაქტზე 1 პირი დააკავეს – საგამოძიებო

30.07.2026
სარფში 1,2 კგ ოქროს ნაკეთობების მალულად შემოტანის ფაქტზე 1 პირი დააკავეს – საგამოძიებო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ფინანსთა სამინისტროს  საგამოძიებო სამსახურმა საბაჟო საზღვარზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ოქროს ნაკეთობების უკანონო გადმოტანის ფაქტზე ერთი პირი დააკავა

„ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული ღონისძიების შედეგად გამოვლინდა, რომ საქართველოს მოქალაქემ, საბაჟო-გამშვები პუნქტი „სარფის“ გავლით, თავისი მართვის ქვეშ არსებული ავტომანქანით, სხვადასხვა ნივთში მალულად განთავსებული 1 215.52 გრამი ოქროს საიუველირო ნაკეთობები გადმოიტანა, რომლის საბაჟო ღირებულება 246 857 ლარს შეადგენს.“ – წერს საგამოძიებო სამსახური.

ამავე სამსახურის ინფორმაციით, გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 214-ე მუხლის მე-2 ნაწილით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 5-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

 

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
აჭარაში ყალბი დოლარების გასაღების ფაქტზე ორი პირი დააკავეს – საგამოძიებო
აჭარაში ყალბი დოლარების გასაღების ფაქტზე ორი პირი დააკავეს – საგამოძიებო
963 ათასი ლარი საგამოძიებო სამსახურის აჭარისა და გურიის სამმართველოს შენობის რემონტისთვის
963 ათასი ლარი საგამოძიებო სამსახურის აჭარისა და გურიის სამმართველოს შენობის რემონტისთვის
ყალბი ფულის გასაღების ფაქტზე უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს – საგამოძიებო
ყალბი ფულის გასაღების ფაქტზე უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს – საგამოძიებო
სარფში არადეკლარირებული ოქროს ნაკეთობების შემოტანას ცდილობდნენ – შემოსავლები
სარფში არადეკლარირებული ოქროს ნაკეთობების შემოტანას ცდილობდნენ – შემოსავლები

შავ ზღვაში რუსეთის ადგილი არ არის – ზელენსკის საახალწლო მიმართვა

პუტინმა შოიგუ რუსეთის თავდაცვის მინისტრის პოსტიდან გადააყენა

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 10 ივნისი

ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში ტვირთბრუნვა გაიზარდა – ბათუმის პორტი 30.07.2026
ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში ტვირთბრუნვა გაიზარდა – ბათუმის პორტი
იანვარ-ივნისში 5,2 მილიონი კვ.მ ფართობის მშენებლობაზე გაიცა ნებართვები – საქსტატი 30.07.2026
იანვარ-ივნისში 5,2 მილიონი კვ.მ ფართობის მშენებლობაზე გაიცა ნებართვები – საქსტატი
სარფში 1,2 კგ ოქროს ნაკეთობების მალულად შემოტანის ფაქტზე 1 პირი დააკავეს – საგამოძიებო 30.07.2026
სარფში 1,2 კგ ოქროს ნაკეთობების მალულად შემოტანის ფაქტზე 1 პირი დააკავეს – საგამოძიებო
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 30 ივლისი 30.07.2026
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 30 ივლისი
საქართველოში კვლავ ექთნების დეფიციტია 30.07.2026
საქართველოში კვლავ ექთნების დეფიციტია
რუსეთის ქალაქ პენზაში დრონებმა Wildberries-ის ცენტრს შეუტიეს 30.07.2026
რუსეთის ქალაქ პენზაში დრონებმა Wildberries-ის ცენტრს შეუტიეს