ბულვარში ხეები ჩააბეტონეს და საბავშვო კუთხეს აწყობენ – დაიხარჯება 299 361 ლარი | ფოტო

„ძალიან ემოციური ვარ, როცა ბუნებას ანადგურებენ და ბოდიშს გიხდით ამისთვის. არ ვიცი, რატომ სძულს ამ ხალხს მიწა და ბალახი, ყველაფრის ჩაბეტონება რატომ უნდათ“, – გვითხრა მკითხველმა, რომელმაც ბულვარის კონკრეტული ადგილიდან ფოტოები გამოგვიგზავნა.
ჩაბეტონებულ საბავშვო კუთხეს ბათუმის ახალ ბულვარში ბულვარის ადმინისტრაცია აწყობს. პროექტის ფარგლებში გამწვანებული ადგილი ჩააბეტონეს და კაუჩუკით დაფარვას გეგმავენ. ასევე დაგეგმილია ბეტონის სკამების მოწყობა.
ტენდერი სამუშაოების შესრულებაზე ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციამ 2026 წლის მარტში გამოაცხადა, შესყიდვის ღირებულება 374 201 ლარი იყო, ელექტრონული ვაჭრობა კონკურენტულ გარემოში წარიმართა, საბოლოოდ ხელშეკრულება შპს „კომპასი ჯ.კ“ – ს 299 361 ლარით გაუფორმეს.
სატენდერო დოკუმენტების მიხედვით, საბავშვო კუთხის მოწყობა დაგეგმეს ახალი ბულვარის მწვანე ზოლში. ამ ზოლის პარალელურად ისედაც იყო სასეირნო ბილიკები და საბაღე ხის სკამები.
ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაცია ახალ ბულვარში გამწვანებული ადგილის ჩაბეტონებას და საბავშვო კუთხის მოწყობას გეგმავს. რკინა-ბეტონის ფილით და კაუჩუკით სულ მცირე 500 კვადრატული მეტრი ფართობი დაიფარება. მოეწყობა ბეტონის სკამები.
ბათუმის ბულვარის დირექტორი არჩილ ანთაძეა, რომელიც პოლიციიდან გადმოიყვანეს ამ თანამდებობაზე. ის მზია ამაღლობელის საქმეში ცრუ მოწმედ გამოვიდა სასამართლოში. ვიდეო კადრების თანახმად, არჩილ ანთაძე დაკავებული მზია ამაღლობელის მიმართულებით იფურთხებოდა.
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ნახეთ ვინ არის ბულვარის ადმინისტრაციის დირექტორი
ბათუმის ბულვარის დირექტორად დანიშნეს მზია ამაღლობელის საქმის ცრუ მოწმე პოლიციელი