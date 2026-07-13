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„ექიმები საზღვრების გარეშე“: რუსეთი განზრახ ესხმის თავს საავადმყოფოებს უკრაინაში

13.07.2026
„ექიმები საზღვრების გარეშე“: რუსეთი განზრახ ესხმის თავს საავადმყოფოებს უკრაინაში
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ჰუმანიტარული ორგანიზაცია „ექიმები საზღვრებს გარეშე“ აცხადებს, რომ რუსეთი უკრაინაში სამედიცინო დაწესებულებებს განზრახ ბომბავს.

დღეს,  13 ივლისს, ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც ნათქვამია, რომ უკრაინაში ჯანდაცვის სისტემასა და სამედიცინო პერსონალზე თავდასხმები „მიზნობრივი სტრატეგიის“ ნაწილია.

„ეს დარტყმები სისტემატური, ძალიან ხშირი და ძალიან ზუსტია, რომ შემთხვევითი იყოს“, – განაცხადა რობინ მელდრუმმა, „ექიმები საზღვრებს გარეშეს“ კოორდინატორმა უკრაინაში.

ორგანიზაციის ანგარიშის – „განკურნებისთვის უსაფრთხო ადგილი არ არსებობს“ – თანახმად, 2022 წლის აპრილიდან 2025 წლის დეკემბრამდე პერიოდში რუსეთი უკრაინაში 20-ზე მეტ საავადმყოფოს დაესხა თავს, რომელსაც „ექიმები საზღვრებს გარეშე“ მხარს უჭერდა.

ოთხი საავადმყოფო, სადაც ორგანიზაცია მუშაობდა, განადგურდა და შვიდი სასწრაფო დახმარების განყოფილება დაიხურა. დარჩენილი დაწესებულებების უმეტესობა ამჟამად „კრიტიკულად არასაკმარისად არის დაკომპლექტებული“.

„ექიმები საზღვრებს გარეშე“ მოუწოდებს ყველა მხარეს, დაიცვან საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის შესაბამისად ნაკისრი ვალდებულებები; რუსეთზე გავლენის მქონე სახელმწიფოებს – გამოიყენონ ეს ვალდებულება ჯანდაცვაზე თავდასხმების შეწყვეტის მოთხოვნით და გაეროს უშიშროების საბჭომ სათანადოდ გამოიძიოს და საჯაროდ დაგმოს ჯანდაცვაზე თავდასხმები, როგორც 2286 რეზოლუციისადმი ერთგულების დემონსტრირების საშუალება.

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ფოტო: ევროპის პრესფოტო სააგენტო. EPA/SERGEY DOLZHENKO

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