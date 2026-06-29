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ბათუმში განათლების ფორუმი გაიმართება – დასწრება თავისუფალია

29.06.2026
ბათუმში განათლების ფორუმი გაიმართება – დასწრება თავისუფალია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისათვის, 4 ივლისს, 14:00 საათზე, ბათუმში განათლების პოლიტიკის შესახებ ფორუმს მართავს.

მოძრაობა ფორუმზე დასასწრებად იწვევს ყველა დაინტერესებულ პირს – პედაგოგებს, განათლების სპეციალისტებს, სტუდენტებს, მშობლებს,  აკადემიური სფეროსა და მეცნიერების წარმომადგენლებს.

„ჩვენი კარი ღიაა ყველასთვის, ვისაც სჯერა, რომ განათლება საზოგადოებრივი სიკეთეა,“ – ნათქვამია მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისათვის მიერ გავრცელებულ ანონსში.

მოძრაობა წერს, რომ დღეს საქართველოში განათლების სისტემა უმწვავესი გამოწვევების წინაშე დგას, საერთაშორისო კვლევები კი აჩვენებს, რომ ქართველი მოსწავლეები საგრძნობლად ჩამორჩებიან თანატოლებს სხვა ქვეყნებში.

„რაც კიდევ უფრო საგანგაშოა –  ქვეყნის შიგნით არსებული უთანასწორობა სულ უფრო ღრმავდება. საცხოვრებელი ადგილი, სკოლის სტატუსი, ოჯახის შემოსავალი თუ ეთნიკური კუთვნილება ხშირად გადამწყვეტი ხდება იმისთვის, მიიღებს თუ არა ბავშვი ხარისხიან განათლებას. სისტემა ვერ უზრუნველყოფს განვითარების თანაბარ შესაძლებლობებს.

ახალი საგანმანათლებლო ინიციატივები კი არსებულ მდგომარეობას კიდევ უფრო ამძიმებს: განათლება ხდება უფრო ელიტური და ხარისხიანი სწავლება მხოლოდ შეძლებული ფენის პრივილეგიად იქცევა. დაბალშემოსავლიანი ოჯახების შვილებს უმაღლესი განათლების გზაზე ახალი, ხელოვნური ბარიერები უჩნდებათ, უნივერსიტეტებს ეზღუდებათ ავტონომია, ხოლო სამეცნიერო-საგანმანათლებლო სფერო იზოლაციის საფრთხის წინაშე დგება,“ – ნათქვამია მოძრაობის განცხადებაში.

4 ივლისს საჯარო ფორუმზე დასწრება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია.

მისამართი: სასტუმრო მონარქი, მელაშვილის 37.

განათლების ფორუმზე დასასწრებად წინასწარი რეგისტრაცია საჭირო არ არის.

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25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
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