მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

ზურაბ პატარაძის 26 წლის შვილი საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის მოადგილედ დანიშნეს

10.06.2026
ზურაბ პატარაძის 26 წლის შვილი საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის მოადგილედ დანიშნეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ზურაბ პატარაძის შვილი, რევაზ პატარაძე, საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე გახდა.

მისი დაწინაურება დროში ემთხვევა აჭარაში ზურაბ პატარაძის მთავრობის თავმჯდომარედ დაბრუნებას.

რევაზ პატარაძე 26 წლისაა. მან კარიერა 2021 წელს, ბაქოს საერთაშორისო პორტში დაიწყო და იქ მუშაობდა 2023 წლის ჩათვლით საოპერაციო დეპარტამენტის წამყვან სპეციალისტად.

2023-24 წლებში მაგისტრატურა დაამთავრა შვედეთში, მალმეს უნივერსიტეტში, ხოლო 2025 წელს საქართველოში დაბრუნდა და პირდაპირ ანაკლიის საზღვაო ნავსადგურის დირექტორის მრჩევლად დაინიშნა.

ოფიციალური ბიოგრაფიის მიხედვით, რევაზ პატარაძე საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში სამუშაოდ 2025 წელს მივიდა.

2025 წლიდან 2026 წლის 6 აპრილამდე ის საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში მუშაობდა შუა დერეფნის სატრანსპორტო დერეფნების განვითარების მენეჯერად.

2026 წლის 6 აპრილს რევაზ პატარაძე საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის მოადგილედ დააწინაურეს. სააგენტოს დირექტორის მოადგილის ხელფასი 9 320 ლარია.

ზურაბ პატარაძე აჭარაში მთავრობის თავმჯდომარედ 2026 წლის 22 აპრილს დაბრუნდა.

საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი ამ ეტაპზე ივანე აბაშიძეა.

მანამდე კი, 2023-2025 წლებში, საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი ალეკო ახვლედიანი იყო. გამოძიების ვერსიით, სწორედ ალეკო ახვლედიანის სახლში დაიჭრა თავი აჭარის მთავრობის ყოფილმა თავმჯდომარემ, თორნიკე რიჟვაძემ.

ამავე თემაზე:

ზურაბ პატარაძეს დედამ და სიდედრმა 196 000 დოლარი აჩუქეს – რა ქონებას ფლობს ის დეკლარაციის მიხედვით

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
რას ამბობს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო სპარსეთის ყურეში ჩარჩენილ ქართველ მეზღვაურებზე
რას ამბობს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო სპარსეთის ყურეში ჩარჩენილ ქართველ მეზღვაურებზე
5 ქართველი მეზღვაური სპარსეთის ყურეშია ჩარჩენილი და შველას ითხოვს
5 ქართველი მეზღვაური სპარსეთის ყურეშია ჩარჩენილი და შველას ითხოვს
ITF-ის რეკომენდაციები საომარ ზონაში მყოფ მეზღვაურებს – კომპენსაცია და ბონუსები
ITF-ის რეკომენდაციები საომარ ზონაში მყოფ მეზღვაურებს – კომპენსაცია და ბონუსები
„მიმდინარეობს მეზღვაურთა რეპატრიაციის პროცესის ორგანიზება“ – სააგენტო
„მიმდინარეობს მეზღვაურთა რეპატრიაციის პროცესის ორგანიზება“ – სააგენტო

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 12 აგვისტო

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 3 იანვარი

პოდოლიაკი რუსეთთან მოლაპარაკებაზე – „არ ვაპირებთ ხვეწნას, გვაქვს იძულების საშუალებები“

Kobakhidze Holds Special Briefing on Georgia-China Ties, Calls Them a Model of “Equal Partnership” 10.06.2026
Kobakhidze Holds Special Briefing on Georgia-China Ties, Calls Them a Model of “Equal Partnership”
14 წლამდე ბავშვების მიმართ გარყვნილი ქმედების ფაქტებზე ერთი პირი დააკავეს 10.06.2026
14 წლამდე ბავშვების მიმართ გარყვნილი ქმედების ფაქტებზე ერთი პირი დააკავეს
ზურაბ პატარაძის 26 წლის შვილი საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის მოადგილედ დანიშნეს 10.06.2026
ზურაბ პატარაძის 26 წლის შვილი საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის მოადგილედ დანიშნეს
შსს-ს ძაღლების ვოლიერების რემონტსა და მოედნების მოწყობაში 900 ათასი ლარი დაიხარჯება 10.06.2026
შსს-ს ძაღლების ვოლიერების რემონტსა და მოედნების მოწყობაში 900 ათასი ლარი დაიხარჯება
კობახიძის სპეცბრიფინგი ჩინეთთან კავშირებსა და სტრატეგიულ ურთიერთობაზე სასაუბროდ 10.06.2026
კობახიძის სპეცბრიფინგი ჩინეთთან კავშირებსა და სტრატეგიულ ურთიერთობაზე სასაუბროდ
„ეს გამიზნულად გავაკეთე, სურვილი იყო ჩემი” – რა თქვა მკვლელობაში ბრალდებულმა სასამართლოში 10.06.2026
„ეს გამიზნულად გავაკეთე, სურვილი იყო ჩემი” – რა თქვა მკვლელობაში ბრალდებულმა სასამართლოში