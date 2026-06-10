ზურაბ პატარაძის 26 წლის შვილი საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის მოადგილედ დანიშნეს

ზურაბ პატარაძის შვილი, რევაზ პატარაძე, საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე გახდა.
მისი დაწინაურება დროში ემთხვევა აჭარაში ზურაბ პატარაძის მთავრობის თავმჯდომარედ დაბრუნებას.
რევაზ პატარაძე 26 წლისაა. მან კარიერა 2021 წელს, ბაქოს საერთაშორისო პორტში დაიწყო და იქ მუშაობდა 2023 წლის ჩათვლით საოპერაციო დეპარტამენტის წამყვან სპეციალისტად.
2023-24 წლებში მაგისტრატურა დაამთავრა შვედეთში, მალმეს უნივერსიტეტში, ხოლო 2025 წელს საქართველოში დაბრუნდა და პირდაპირ ანაკლიის საზღვაო ნავსადგურის დირექტორის მრჩევლად დაინიშნა.
ოფიციალური ბიოგრაფიის მიხედვით, რევაზ პატარაძე საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში სამუშაოდ 2025 წელს მივიდა.
2025 წლიდან 2026 წლის 6 აპრილამდე ის საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში მუშაობდა შუა დერეფნის სატრანსპორტო დერეფნების განვითარების მენეჯერად.
2026 წლის 6 აპრილს რევაზ პატარაძე საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის მოადგილედ დააწინაურეს. სააგენტოს დირექტორის მოადგილის ხელფასი 9 320 ლარია.
ზურაბ პატარაძე აჭარაში მთავრობის თავმჯდომარედ 2026 წლის 22 აპრილს დაბრუნდა.
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი ამ ეტაპზე ივანე აბაშიძეა.
მანამდე კი, 2023-2025 წლებში, საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი ალეკო ახვლედიანი იყო. გამოძიების ვერსიით, სწორედ ალეკო ახვლედიანის სახლში დაიჭრა თავი აჭარის მთავრობის ყოფილმა თავმჯდომარემ, თორნიკე რიჟვაძემ.
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