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ბათუმის მერიამ გოგებაშვილზე გარე ვაჭრობისთვის ფასი განსაზღვრა – ვის შეხვდება ადგილები

03.06.2026
ბათუმის მერიამ გოგებაშვილზე გარე ვაჭრობისთვის ფასი განსაზღვრა – ვის შეხვდება ადგილები
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმის მერიამ გოგებაშვილის ქუჩაზე გარე ვაჭრობისთვის 1. კვ. მეტრის ფასი განსაზღვრა. ამ ქუჩაზე, რესტორან „სანაპიროს“ მიმდებარედ, საქმიანობის უფლებას სუვენირებით და წვენებით მოვაჭრეები ითხოვდნენ.

მერიის ინფორმაციით, რაზეც განკარგულების პროექტის განმარტებით ბარათში წერენ, ამ ქუჩაზე საბაზრო ღირებულება სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნის შესაბამისად განსაზღვრეს და 1 კვ.მეტრით სარგებლობის უფლება წლიურად 400 ლარი იქნება.

დასკვნის თანახმად, გოგებაშვილის ქუჩაზე 1.კვ მეტრის გასაყიდი საბაზრო ღირებულება საშუალოდ 6943 ლარია, მისი 5 პროცენტი კი 347,15 ლარი. შესაბამისად, ბათუმის მერიაში მიზანშეწონილად მიაჩნიათ 1 კვ.მეტრი მიწით საწყისი წლიური სარგებლობის საფასურის იყოს 400 ლარი.

შესაძლოა ეს ფასი ელექტრონულ აუქციონზე ვაჭრობისას გაიზარდოს.

ამ საკითხის დამტკიცებასთან ერთად, 29 მაისს სხდომაზე, საკრებულომ თანხმობა მისცა ბათუმის მერიას, დამტკიცებული წესით განკარგოს მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები გოგებაშვილის ქუჩაზე.

განკარგულების პროექტის განმარტებითი ბარათის მიხედვით, გოგებაშვილის ქუჩაზე სხვადასხვა ადგილზე მიწის ნაკვეთების სარგებლობაში გადაცემის მოთხოვნით მერიაში არაერთი განცხადებაა შესული.

სუვენირებით მოვაჭრეები უკვე რამდენიმე თვეა ბათუმის მერიასთან და აჭარის მთავრობის სახლთან საპროტესტო აქციებს გოგებაშვილის ქუჩაზე მუშაობის გაგრძელების მოთხოვნით მართავენ. მათ მერიამ ბულვარის იერ-სახის დამტკიცებულ გენგეგმასთან შესაბამისობაში მოყვანის არგუმენტით შეაჩერებინა მუშაობა. გარდა ამისა, მათ იმ დროისთვის, არც მოქმედი ხელშეკრულებები ჰქონდათ.

სუვენირებით მოვაჭრეების ინფორმაციით, მერია მათ დაჰპირდა, რომ კონკრეტულ ფართობებს აუქციონზე გაიტანს, შეთანხმების შემთხვევაში კი მათ 6 თვიან ხელშეკრულებებს გაუფორმებს და მცირე ზომის ჯიხურების განთავსების საშუალებასაც მისცემს. ისინი აცხადებენ, რომ არ იციან, რამდენად რეალურად შესრულდება ეს პირობები, ამიტომაც დეტალების დასაზუსტებლად მერიაში მისვლას ისევ გეგმავენ.

მიუხედავად იმისა, რომ გოგებაშვილის ქუჩაზე არსებული მიწის ნაკვეთების განკარგვის საკითხს საკრებულომ მხარი 29 მაისს დაუჭირა, ისინი მერიას აუქციონზე ჯერ არ გაუტანია.

სამაგიეროდ დღეს, 3 ივნისს, ელექტრონული აუქციონები გამოაცხადეს მახინჯაურის და გონიო-კვარიათის პლაჟების ათვესებაზე.

ამ სეზონზე ბათუმში ერთი შეზლონგის ფასი მაქსიმუმ 10 ლარი, ქოლგის – 5 ლარი იქნება.

გარდა ამისა, გასხვისების პირობების მიხედვით, მოიჯარე ვალდებულია შეზლონგები განათავსოს სანაპირო ზოლზე თანაბარპროპორციულად.

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