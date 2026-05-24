„პუტინი ბუტბუტებს, ურას წარმოთქმაც კი აღარ შეუძლია, მაგრამ რაკეტებით ისევ ანადგურებს სახლებს“ – ზელენსკი

24.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინის პრეზიდენტმა, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ რუსული ძალების მიერ უკრაინაში 24 მაისის ღამით განხორციელებულ მასშტაბურ თავდასხმაზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ სულ მცირე 83 ადამიანი დაშავდა. უკრაინის საჰაერო ძალების ცნობით, თავდასხმის დროს 90 რაკეტა, მათ შორის „ორეშნიკი“ და სხვადასხვა ტიპის 600 დრონი გამოიყენეს.

„პუტინს სიტყვა „ურა“-ს ნორმალურად წარმოთქმაც კი აღარ შეუძლია – ის ბუტბუტებს, მაგრამ მაინც ანადგურებს საცხოვრებელ სახლებს თავისი რაკეტებით.

თავდასხმის შედეგად სამი რუსული რაკეტა წყალმომარაგების ობიექტს მოხვდა, ბაზარი დაიწვა, ათობით საცხოვრებელი შენობა და რამდენიმე სკოლა დააზიანა. მან თავისი რაკეტა „ორეშნიკი“ ბელაია ცერკოვაზე გაუშვა. ნამდვილი სიგიჟეა“, – განაცხადა ზელენსკიმ.

ზელენსკიმ ხაზი გაუსვა უკრაინის საჰაერო თავდაცვის, განსაკუთრებით ბალისტიკური რაკეტებისგან უზრუნველყოფის მიზნით მუშაობის გაგრძელების მნიშვნელობას.

„რუსეთის სიახლოვეს ყოფნა – ეს არის მუდმივი საფრთხე. ჩვენი ხალხი უკრაინაში ამ საფრთხეს აკავებს, თუმცა, მსოფლიომ ნათლად უნდა დაინახოს, ვისთან გაქვთ საქმე. ეს სრულმასშტაბიანი ომის მეხუთე წელია და პირველივე წამებიდან ეს რუსეთის მიერ სიცოცხლის წინააღმდეგ წარმოებული არაპროვოცირებული ტერორისტული ომია.

ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ მშვიდობის დასამყარებლად და ადამიანების დასაცავად, ყველაფერს, რაც შეგვიძლია. მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინა მარტო არ დარჩეს. ჩვენ გვჭირდება ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროპისა და სხვების მხრიდან გადაწყვეტილებები, რათა ამ მოხუცმა „ორეშნიკმა“ მოსკოვში სიტყვა „მშვიდობა“ წარმოთქვას“, – განაცხადა ზელენსკიმ.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 24 მაისი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 23 მაისი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 22 მაისი
რუსეთში, სამარის ოლქში მდებარე ნავთობის ქარხანაში ხანძარია
