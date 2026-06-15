თავდასხმა კიევ-პეჩერის ლავრაზე – სიბიჰამ პუტინს 21-ე საუკუნის ყველაზე საშინელი ბარბაროსი უწოდა

კიევ-პეჩერის ლავრიდან უძველესი ხატები და სიწმინდეები გაიტანეს – ამის შესახებ უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის ეპისკოპოსმა აბრამმა ფეისბუქზე გაავრცელა განცხადება.
მისი თქმით, ლავრიდან დროულად შეძლეს გატანა ლიტურგიკული ნივთების, უძველესი ხატებისა და სხვა ნივთების, რომლებიც არა მხოლოდ საეკლესიო, არამედ ეროვნულ და საყოველთაო ღირებულებას წარმოადგენს.
უკრაინის მართლმადიდებლური ეკლესიის წინამძღვარმა, მიტროპოლიტმა ეპიფანემ კიევ-პეჩერის ლავრაზე რუსეთის თავდასხმას „კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი კიდევ ერთ დანაშაული“ უწოდა.
რუსეთმა 15 ივნისს, გამთენიისას მიიტანა კიევზე იერიში დრონებითა და რაკეტებით. შეტევის სამიზნე გახდა კიევ-პეჩერის ლავრა, მართლმადიდებლური სამყაროს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ცენტრი. ხანძრის შედეგად ცეცხლი გაუჩნდა მიძინების ტაძარს. ხანძარი ამჟამად ლიკვიდირებულია.
უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ანდრეი სიბიჰამ, რუსეთის დარტყმას X-ზე ბარბაროსობა უწოდა.
„პუტინი ამ კვირაში დიდი შვიდეულისა და ევროპის საბჭოს სამიტებს გზავნილს უგზავნის: ის დიპლომატიის ნაცვლად ტერორზე დებს ფსონს.
მოვუწოდებ დიდი შვიდეულისა და ევროპის ლიდერებს, კარგად გაიგონ ეს გზავნილი და უზრუნველყონ სათანადო რეაგირება: უკრაინისთვის უფრო ძლიერი საჰაერო თავდაცვა და აგრესორზე ზეწოლა.
რუსეთის მიერ 60-ზე მეტი რაკეტისა და ასობით დრონის გამოყენებით განხორციელებული მასიური თავდასხმის შედეგად კიევში მინიმუმ 4 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა და თითქმის 30 დაშავდა.
მსხვერპლი დაფიქსირდა უკრაინაში დნეპრის, ხარკოვის, დონეცკის, სუმის, ნიკოლაევის, ზაპოროჟიესა და სხვა რეგიონებში.
როგორც 21-ე საუკუნის ყველაზე საშინელი ბარბაროსი, პუტინი კონკრეტულად უნიკალურ რელიგიურ და კულტურულ ძეგლებს ესხმის თავს.
რუსებმა მძიმედ დააზიანეს კიევის პეჩერის ლავრა; დაბომბეს ისტორიული ალექსანდრე დოვჟენკოს კინოსტუდია, გაანადგურეს უკრაინის უდიდესი და უძველესი კოსტიუმების კოლექცია; დაბომბეს ხარკოვის ხელოვნების მუზეუმი და დნეპრის ორგანისა და კამერული მუსიკის სახლი.
რუსეთს არ აქვს გამართლება ადამიანების ნგრევისთვის, საცხოვრებელი ტერიტორიების დაბომბვისთვის და უკრაინული კულტურის განადგურებისთვის. მან პასუხი უნდა აგოს ჩადენილ დანაშაულებზე“ – წერს სიბიჰა X-ზე.