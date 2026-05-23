ბათუმის ბიუჯეტში ჯარიმებიდან დაგეგმილზე ორჯერ მეტი თანხა შევიდა

სამ თვეში ჯარიმებისა და საურავების სახით ბათუმის ბიუჯეტში პროგნოზით გათვალისწინებულზე ორჯერ მეტი, 6 მილიონ 480 500 ლარი შევიდა, მერია 3 მილიონ 500 000 ლარის ამოღებას ვარაუდობდა. გეგმა 185. 2 პროცენტით შესრულდა.
პირველი კვარტლის ანგარიშში არ იძებნება დეტალური ინფორმაცია კონკრეტულად რა ჯარიმებმა გააორმაგა თანხა, თუმცა რთული გამოსაცნობი არ არის, რომ დიდი წილი საგზაო წესის დარღვევით გამოწვეულ ადმინისტრაციულ ჯარიმებზე მოდის. ამის დადასტურება სახელმწიფო ხაზინის ყოველთვიური ანგარიშიდანაც შეიძლება.
ფინანსთა სამინისტროს ხაზინის ანგარიშის მიხედვით 2026 წლის პირველ კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტში „სხვა შემოსავლები“ მნიშვნელოვნად სწორედ ჯარიმებით გაზარდა. მათ შორის კი ყველაზე დიდი შენატანი საგზაო წესის დარღვევით გამოწვეული და ადმინისტრაციული ჯარიმებისგან დაფიქსირდა.
საგზაო წესების დარღვევისთვის 2026 წლის პირველ კვარტალში, ქვეყნის მასშტაბით, 79,7 მილიონი ლარი ამოიღეს, რაც წინა წლის იგივე პერიოდის შედეგებთან შედარებით ორჯერ მეტია.
სახელმწიფო ხაზინას უკვე გამოქვეყნებული აქვს 4 თვის მონაცემებიც, რომლის მიხედვითაც ბიუჯეტში საინქციების, ჯარიმებისა და საურავების სახით ასახულია 154 მილიონ 912 789 ლარი. აქედან 108 მილიონ 264 051 ლარი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო გამოწერილმა ჯარიმებმა შეადგინა.
უბილეთოდ მგზავრობის გამო დაკისრებული ჯარიმებიდან კი ბიუჯეტში 1 მილიონ 111 632 ლარი შევიდა. ავტომობილის გაჩერების წესების გათვალისწინებული
მოთხოვნების დაუცველობისათვის ბიუჯეტში 14 მილიონ 202 485 ლარი გადაუხდიათ.
ჯარიმებიდან შესული თანხა ბიუჯეტში „სხვა შემოსავლების“ ნაწილში აისახება. პირველ კვარტალში ბათუმის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების ნაწილში 28 მილიონ 713 900 ლარი შევიდა, პროგნოზი 25 მილიონ 750 000 ლარი იყო.
სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში 32.5%-ს შეადგენს.
საერთო ჯამში ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ფაქტიურმა შემოსულობებმა 88 მილიონ 296 500 ლარი შეადგინა.
შემოსულობებიდან 22 მილიონ 559 000 ლარი გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავლებზე მოდის, ანუ შემოსულობების – 25.5%. 36 მილიონ 505 800 ლარი გრანტები და ფინანსური დახმარებაა. 28 მილიონ 713 000 ლარი კი არასაგადასახადო შემოსავლები.