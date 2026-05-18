„გვითხრიან საძირკველს, დაიბზარა კედლები“ – პროტესტი ბათუმში, ბაგრატიონის ქუჩაზე

ბათუმში, ბაგრატიონის 129 ა-ში მცხოვრები მოქალაქეები მათ საცხოვრებელ კორპუსთან ახლოს 33-სართულიანი ახალი კორპუსის მშენებლობას აპროტესტებენ.
მოქალაქეების თქმით, მშენებლობის პროცესში არ არის დაცული განაშენიანების ნორმები და უსაფრთხოება.
„გვითხრიან საძირკველს, დაბზარულია აივნები, კედლები“- ამბობენ მოქალაქეები, რომლებმაც დღეს, 18 მაისს, სამშენებლო ობიექტის წინ საპროტესტო აქცია გამართეს.
მოქალაქეების თქმით, მათ საცხოვრებელ კორპუსთან ახლოს კიდევ ერთმა მშენებლობამ გამოიწვია მათი კორპუსის დაზიანება.
მოქალაქეები ცდილობენ პასუხი მიიღონ როგორც მშენებელი კომპანიის წარმომადგენლების მხრიდან, ასევე მერიისგან. მათ გადაკეტეს გზა და არ აძლევენ კომპანიის მანქანებს ტერიტორიაზე გადაადგილების უფლებას, რამაც ადგილზე სიტყვიერი დაპირისპირება გამოიწვია კომპანიის წარმომადგენლებსა და მოქალაქეებს შორის.
„ხალხს ფული გვაქვს გადახდილი ამ ბინებში და ვცხოვრობთ, ზიანდება ჩვენი ბინები“ – ამბობს აქ მცხოვრები ერთ-ერთი მოქალაქე „ბათუმელების“ პირდაპირ ჩართვაში.
„ჩვენ მშვენიერი ხედით შევიძინეთ ბინები, ახლა კი ნახეთ რა მდგომარეობაა. შიშის ქვეშ ვიძინებთ“- გვითხრა კიდევ ერთმა მოქალაქემ.
„შეიძლება ასე ახლოს ბინები? ბინა ბინაზეა მიმდგარი, არ უნდა გავაღო ფანჯარა? მეზობლის ფანჯარა იქნება მომდგარი. აქ თავის დროზე იყო პირობა გაცემული, რომ ამ ადგილზე სხვა კორპუსი არ უნდა აშენებულიყო, მაგრამ ეს პირობა დაარღვიეს“ – ამბობს მოქალაქე.
„ხანძარი, რომ გაჩნდეს, საიდან უნდა შევიდეს ეზოში სახანძრო“, „იმის ნაცვლად რომ მოვიდნენ და აგვიხსნან, ვართ თუ არა საფრთხეში, ყურადღებას საერთოდ არ გვაქცევენ. ჩვენ ვართ მუდმივი მაცხოვრებლები, შვილები გვყავს და უნდა ვიცოდეთ ხომ არ გვემუქრება საფრთხე“, „განათლების, ხედის, ჰაერის პრობლემას რომ თავი დავანებოთ, ის მაინც უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენს სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება“ – ამბობენ საპროტესტო აქციის მონაწილეები.
„მოვიდნენ და გაიგონ რატომ ვდგავართ და რატომ ვაპროტესტებთ. ჩალით ხომ არ არის ქვეყანა დახურული?“- ამბობს უფლებადამცველი თამაზ ბაკურიძე, რომელიც ამავე ტერიტორიაზე იმყოფება.
„მე თვითონ ვნახე, დავათვალიერე და ბინები დაბზარულია, მუნიციპალური ინსპექცია არ მოდის, პატრული გამოვიძახეთ და არ მოვიდა. მოქალაქეების უფლებები ხომ უნდა იყოს დაცული?
მივმართეთ მერიას და მოვითხოვეთ ექსპერტიზა, რომ გავიგოთ რა საფრთხის წინაშე დგანან ამ კორპუსებში მცხოვრები ადამიანები“ – ამბობს თამაზ ბაკურიძე.
მოქალაქეები მიიჩნევენ, რომ ახალი კორპუსის მშენებლობის ნებართვა უკანონოდ გაიცა, რადგან ის საფრთხეს უქმნის მომიჯნავე კორპუსებსაც და ასევე ახშობს სივრცეს.
აქ მცხოვრებნი ამბობენ, რომ ახალი მშენებლობის დაწყებამდე მათ სახლებში ბზარები არ იყო და ახლა გაჩნდა.
ამ დროისთვის [ 12:00 სთ] მოქალაქეებს სამშენებლო მოედანი გადაკეტილი აქვთ და ტექნიკას არ აძლევენ გადაადგილების შესაძლებლობას.
მათი თქმით, მათ სასამართლოშიც უჩივლეს კომპანიას, რომელიც მშენებლობას აწარმოებს ბაგრატიონის 129 ნომერში, თუმცა ჯერ-ჯერობით საქმის განხილვა არ დაწყებულა.
მასალა განახლდება.
