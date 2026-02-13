თურქეთში კაცმა მაღაზია გაქურდა და ვირით გაიქცა

თურქეთში, ქალაქ კაისერში, დააკავეს 26 წლის კაცი, რომელიც საიუველირო მაღაზიაში შეიჭრა, სავარაუდოდ, 150 გრამი ოქრო მოიპარა და შემთხვევის ადგილიდან ვირით გაიქცა.
შემთხვევა რამდენიმე დღის წინ მოხდა. თურქული მედია წერს, რომ ამ საიუველირო მაღაზიის გაქურდვა ისტორიაში შევიდა. ცნობილია, რომ კაცმა მაღაზიის დარაბა ამწე კრანით გატეხა და ისე შევიდა შენობაში, სიგნალიზაციის ჩართვის შემდეგ კი ადგილი ვირით დატოვა.
ინციდენტის შემდეგ, პროვინციის პოლიციის დეპარტამენტის პოლიციის ჯგუფებმა ეჭვმიტანილის ვინაობა სათვალთვალო კამერების ჩანაწერების შესწავლის შემდეგ დაადგინეს. ვიდეოჩანაწერებში ჩანს, როგორ ტოვებს კაცი ვირზე შემთხვევის ადგილს. იგი დააკავეს.