მთავარი,სიახლეები

თურქეთში კაცმა მაღაზია გაქურდა და ვირით გაიქცა

13.02.2026 •
თურქეთში კაცმა მაღაზია გაქურდა და ვირით გაიქცა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თურქეთში, ქალაქ კაისერში, დააკავეს 26 წლის კაცი, რომელიც საიუველირო მაღაზიაში შეიჭრა, სავარაუდოდ, 150 გრამი ოქრო მოიპარა და შემთხვევის ადგილიდან ვირით გაიქცა.

შემთხვევა რამდენიმე დღის წინ მოხდა. თურქული მედია წერს, რომ ამ საიუველირო მაღაზიის გაქურდვა ისტორიაში შევიდა. ცნობილია, რომ კაცმა მაღაზიის დარაბა ამწე კრანით გატეხა და ისე შევიდა შენობაში, სიგნალიზაციის ჩართვის შემდეგ კი ადგილი ვირით დატოვა.

ინციდენტის შემდეგ, პროვინციის პოლიციის დეპარტამენტის პოლიციის ჯგუფებმა ეჭვმიტანილის ვინაობა სათვალთვალო კამერების ჩანაწერების შესწავლის შემდეგ დაადგინეს. ვიდეოჩანაწერებში ჩანს, როგორ ტოვებს კაცი ვირზე შემთხვევის ადგილს. იგი დააკავეს.

 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
როგორ გაყიდეს პროპაგანდის მთავარი იარაღი, “იმედი” – კონტრაქტით ყოფილი მფლობელის კრიტიკა აკრძალულია
როგორ გაყიდეს პროპაგანდის მთავარი იარაღი, “იმედი” – კონტრაქტით ყოფილი მფლობელის კრიტიკა აკრძალულია
„რეჟიმს ჩვენი პროფესიის მკვლელობა აქვს დაგეგმილი“ – მზია ამაღლობელის წერილი
„რეჟიმს ჩვენი პროფესიის მკვლელობა აქვს დაგეგმილი“ – მზია ამაღლობელის წერილი
რა წერია მზია ამაღლობელის საქმეზე Human Rights Watch-ის ახალ ანგარიშში
რა წერია მზია ამაღლობელის საქმეზე Human Rights Watch-ის ახალ ანგარიშში
კახა ბექაურმა კომუნიკაციების კომისია დატოვა
კახა ბექაურმა კომუნიკაციების კომისია დატოვა

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 25 იანვარი

გერმანია პირველად გადასცემს უკრაინას სამხედრო ვერტმფრენებს

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 3 იანვარი

პირველი აპრილიდან 6 წელზე მეტი ხნის მანქანის შემოტანა აიკრძალება – “ოცნების” ახალი კანონი 13.02.2026
პირველი აპრილიდან 6 წელზე მეტი ხნის მანქანის შემოტანა აიკრძალება – “ოცნების” ახალი კანონი
აბაშასა და სამტრედიაში გამოავლინეს არალეგალური სასაკლაოები 13.02.2026
აბაშასა და სამტრედიაში გამოავლინეს არალეგალური სასაკლაოები
საპატრულო პოლიცია დამატებით 200 სამკერდე კამერას ყიდულობს 13.02.2026
საპატრულო პოლიცია დამატებით 200 სამკერდე კამერას ყიდულობს
თურქეთში კაცმა მაღაზია გაქურდა და ვირით გაიქცა 13.02.2026
თურქეთში კაცმა მაღაზია გაქურდა და ვირით გაიქცა
სებ-მა ჩინეთის ცენტრალურ ბანკში ანგარიშები გახსნა – „ეს ნიშნავს რუსეთის ნაბიჯების გამეორებას“ 13.02.2026
სებ-მა ჩინეთის ცენტრალურ ბანკში ანგარიშები გახსნა – „ეს ნიშნავს რუსეთის ნაბიჯების გამეორებას“
დააკავეს კაცი, რომელსაც ედავებიან გარყვნილი ქმედებას არასრულწლოვან შვილებთან 13.02.2026
დააკავეს კაცი, რომელსაც ედავებიან გარყვნილი ქმედებას არასრულწლოვან შვილებთან