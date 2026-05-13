რატომ ყიდულობს შსს 94 000 კვერცხს ტენდერის გარეშე, გადაუდებელი აუცილებლობით

13.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შინაგან საქმეთა სამინისტრო გადაუდებელი აუცილებლობით კვერცხის ყიდვის უფლებას ითხოვს.

სამინისტროს განმარტებით, სტრუქტურული დანაყოფების მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად, კონსოლიდირებული ტენდერის საფუძველზე ხელშეკრულება შპს „ბუღასთან“ 2026 წლის 16 მარტს გააფორმა.

შეთანხმების მიხედვით, მიმწოდებელ კომპანიას ორგანიზაციისათვის ქათმის კვერცხი, ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან, 2027 წლის 31 იანვრის ჩათვლით, გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად უნდა მიეწოდებინა, ერთეული 0,42 თეთრად.

2026 წლის 5 მაისს, სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით, კომპანიას ხელშეკრულება შეუწყვიტეს, შემსყიდველმა ორგანიზაციებმა კი მიიღეს მითითება  შეწყვიტონ კონსოლიდირებული ტენდერის ფარგლებში გაფორმებული ხელშეკრულებები და იმოქმედონ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

ხელშეკრულების შეწყვეტის ოქმის მიხედვით შპს „ბუღამ“ რამდენჯერმე დაარღვია ნაკისრი ვალდებულება. კერძოდ, არასრულად მიაწოდა შემსყიდველ ორგანიზაციას კვერცხი, რის გამოც შემსყიდველმა არაჯეროვანი შესრულებისთვის სამჯერ გაუგზავნა  წერილობითი შეტყობინება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სანქციის შესახებ.

ამასთან, 2026 წლის 14 აპრილს შპს „ბუღამ“ წერილობით მიმართა შპს „სახელმწიფო კვებით უზრუნველყოფას“ და აცნობა, რომ ერთი კვირის განმავლობაში ვერ შეძლებდა პროდუქტის მიწოდებას, გამომდინარე იქიდან, რომ თურქეთის რესპუბლიკამ გამოაცხადა კარანტინი.

მიმწოდებელმა მიმართვის წერილში აღნიშნა, რომ მოლაპარაკების წარმოება დაიწყო ადგილობრივ ბაზარზე არსებულ კომპანიასთან და შემსყიდველს სთხოვა ერთი კვირის მანძილზე თავი შეეკავებინა შეკვეთებისგან, რათა შეუფერხებლად გაეგრძელებინა თანამშრომლობა.

დოკუმენტების მიხედვით, 2026 წლის 16 აპრილს, თავის მხრივ, შპს „ბუღამ“ მიმართა  სატენდერო კომისიას, სადაც წერდა, რომ მწარმოებელ ქარხანაში- RANA TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-ში გაჩნდა ქათმის ჭირი და აიკრძალა პროდუქციის იმპორტი საქართველოში.

კომპანია ასევე ითხოვდა ზემოთ მითითებული მწარმოებლის 2 სხვა მწარმოებლით ჩანაცვლებას.

ამის დასადასტურებლად კომპანიას სააგენტოსთვის წარუდგენია მწარმოებელი კომპანიის 2026 წლის 15 აპრილის წერილი, სადაც მითითებულია, რომ მათ ობიექტზე ჩატარებული შემოწმების შედეგების საფუძველზე, ქარხანაში დაწესდა კარანტინი, რის გამოც, კვერცხის წარმოების ყველა საქმიანობა შეჩერებულია 13 აპრილიდან, სავარაუდოდ, 40 დღის განმავლობაში.

სატენდერო კომისია ხელშეკრულების შეწყვეტის ოქმში წერდა, რომ ეს ინფორმაცია გადაამოწმა.

ვრცელი მიმოწერისა და მოკვლევის შემდეგ მიმწოდებელმა კომპანიამ სატენდერო კომისიას წერილობით განუმარტა, რომ  შპს „ბუღა“ ქათმის კვერცხს იღებს ადგილობრივ ბაზარზე შპს „მაქს-ტრანს ჯორჯიასგან”, რომელიც არის კომპანია RANA TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-ს ქათმის კვერცხის იმპორტიორი, შესაბამისად, წერილი, სადაც მითითებულია ქათმის კვერცხის მოწოდების შეფერხებაზე ქარხანაში გაჩენილი ქათმის ჭირის გამო, შპს „ბუღამ“ მიიღო სწორედ იმპორტიორისგან.

ამასთან, შპს „ბუღამ“ იმავე სატენდერო კომისიას კიდევ ერთხელ მიმართა მწარმოებლის ჩანაცვლების თაობაზე.

საბოლოოდ კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება და კომპანიას 2-მილიონიანი ხელშეკრულება შეუწყვიტა.

შესყიდვების სააგენტოს პორტალზე მითითებული ინფორმაციით, შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, იმ შემსყიდველ ორგანიზაციებს, რომელთაც გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე სჭირდებათ ქათმის კვერცხის შესყიდვა, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ მიეცათ რეკომენდაცია, შესყიდვა განახორციელონ საჭირო რაოდენობაზე.

შს სამინისტრო შესყიდვების სააგენტოს სწერს:

„ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, იქმნება საშიშროება, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული ნორმების შესაბამისად ვერ მოხდება შესაბამისი სტრუქტურული დანაყოფების უზრუნველყოფა მოცემული პროდუქტით.

მოცემულ ეტაპზე ქათმის კვერცხის მიწოდება შესაბამისი სტრუქტურული დანაყოფებისათვის შეჩერებულია. ხოლო შსს ლოჯისტიკის დეპარტამენტის და შსს სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტის  სამსახურებრივი ბარათებით დგინდება, რომ „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში მოსამსახურეთა სასურსათო უზრუნველყოფის ნორმების დამტკიცებისა და კვების ორგანიზების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანების შესრულებისა და შსს დანაყოფების კვებით უწყვეტად უზრუნველყოფის მიზნით, მოთხოვნილია ქათმის კვერცხის შესყიდვა განხორციელდეს გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით“.

სამინისტრო შესყიდვების სააგენტოს ასევე ატყობინებს, რომ ბაზარი შეისწავლა და დაადგინა, რომ ერთი კვერცხის ღირებულება 0,43 ლარია.

„მიმდინარე ეტაპზე წარმოდგენილი წინადადების გათვალისწინებით, შესყიდვის ობიექტის ერთეულის ღირებულება შეადგენს არაუმეტეს 0,43 ლარს. ხოლო, ჯამური ღირებულება განისაზღვრება 40 463 ლარით. რაზედაც მიღებულ იქნა შს მინისტრის მოადგილის თანხმობა გამარტივებული შესყიდვის განხორციელების თაობაზე და შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მართლზომიერების ფარგლებში 2026 წლის 08 მაისს გააფორმა ხელშეკრულება გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე“ – ვკითხულობთ დოკუმენტში.

შესყიდვის ღირებულებიდან გამომდინარე, შსს დაახლოებით 94 100 კვერცხს შეიძენს.

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
