მოსკოვში მობილური ინტერნეტი გათიშეს უკრაინული დრონების თავდასხმის ასარიდებლად

რუსეთის დედაქალაქში, მოსკოვში, მობილური ინტერნეტი დაბლოკეს. როგორც ქვეყნის ციფრული განვითარების, კომუნიკაციებისა და მასმედიის სამინისტრო აცხადებს, ეს დროებითი ღონისძიებაა და სახლის ინტერნეტი და Wi-Fi მუშაობს.
შეზღუდვა უკავშირდება 9 მაისის აღნიშვნის ღონისძიებას.
რუსული პროპაგანდისტული მედია სამინისტროზე დაყრდნობით წერს, რომ მოსკოვსა და რუსეთის რეგიონებში ინტერნეტი შეზღუდულია უსაფრთხოების გამო, მათ შორის უკრაინული დრონების თავდასხმის თავიდან ასაცილებლად, რადგან მობილური ინტერნეტის გათიშვა დრონების დამიზნების სიზუსტეს ამცირებს.
მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში მობილური ინტერნეტის გათიშვის შესახებ რუსეთში დღეს, 5 მაისს განაცხადეს. მედიის ცნობით, მოსკოვის ცენტრში მიუწვდომელია ის ინტერნეტრესურსებიც კი, რომლებიც ხელმისაწვდომი უნდა იყოს შეფერხებების დროს. შეუძლებელია მობილური ქსელებით ტექსტური შეტყობინებების გაგზავნაც.
რუსეთში ინტერნეტისა და სოცქსელების შეზღუდვის საკითხი ბოლო ერთი თვე განსაკუთრებით აქტუალურია და საზოგადოების უკმაყოფილებას იწვევს.