მოსკოვში მობილური ინტერნეტი გათიშეს უკრაინული დრონების თავდასხმის ასარიდებლად

05.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსეთის დედაქალაქში, მოსკოვში, მობილური ინტერნეტი დაბლოკეს. როგორც ქვეყნის ციფრული განვითარების, კომუნიკაციებისა და მასმედიის სამინისტრო აცხადებს, ეს დროებითი ღონისძიებაა და სახლის ინტერნეტი და Wi-Fi მუშაობს.

შეზღუდვა უკავშირდება 9 მაისის აღნიშვნის ღონისძიებას.

რუსული პროპაგანდისტული მედია სამინისტროზე დაყრდნობით წერს, რომ მოსკოვსა და რუსეთის რეგიონებში ინტერნეტი შეზღუდულია უსაფრთხოების გამო, მათ შორის უკრაინული დრონების თავდასხმის თავიდან ასაცილებლად, რადგან მობილური ინტერნეტის გათიშვა დრონების დამიზნების სიზუსტეს ამცირებს.

მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში მობილური ინტერნეტის გათიშვის შესახებ რუსეთში დღეს, 5 მაისს განაცხადეს. მედიის ცნობით, მოსკოვის ცენტრში მიუწვდომელია ის ინტერნეტრესურსებიც კი, რომლებიც ხელმისაწვდომი უნდა იყოს შეფერხებების დროს. შეუძლებელია მობილური ქსელებით ტექსტური შეტყობინებების გაგზავნაც.

რუსეთში ინტერნეტისა და სოცქსელების შეზღუდვის საკითხი ბოლო ერთი თვე განსაკუთრებით აქტუალურია და საზოგადოების უკმაყოფილებას იწვევს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 8 მაისი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 7 მაისი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 6 მაისი
რუსეთში უკრაინული დრონების თავდასხმის შემდეგ მუშაობა შეაჩერა ნავთობის მსხვილმა ქარხანამ – მედია
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 8 მაისი 08.05.2026
ილიას უნივერსიტეტის 80 პროფესორი პარლამენტს საკონსტიტუციოში უჩივის 07.05.2026
რა დარჩა ბათუმის მერიას დასანგრევი – „უნებართვო კაფე-ბარების" დემონტაჟისთვის 170 ათასი ლარი იხარჯება 07.05.2026
„მიეცით წამალი ბავშვებს" – აქცია დღეს ქობულეთის მერიასთანაც გაიმართა 07.05.2026
თიბისის მხარდაჭერით, საქართველოს ნაკრები, ევროპის გოგოების ინფორმატიკის ოლიმპიადაზე იასპარეზებს 07.05.2026
ვინ არიან ხელვაჩაურის მერიის თანამშრომლები, რომლებიც დაუპირისპირდნენ სინდისის პატიმრების მშობლებს და ჟურნალისტებს   07.05.2026
